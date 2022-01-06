道指跌392點　比特幣挫近5%

●踏入亞洲時段，美匯指數報96.18；港匯見7.7941；離岸人民幣(CNH)報6.3721；美元兌日圓處116.12；歐元報1.1313，英鎊報1.3556。金價處1,810.62美元。布油報80.19美元，紐油處77.22美元。比特幣跌近5%，報4.35萬美元。道指期貨升40點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水10點。

●道指收報36,407點，跌392點或1.07%；標指收報4,700點，跌92點或1.94%；納指收報15,100點，跌522點或3.34%，創自去年2月以來最大單日跌幅，較紀錄高位回落約7%。

●美國聯儲局公布上次貨幣政策會議紀要，指該局可以提前加息，而且加息速度可以更快，並認為縮減資產負債表的速度可以超過之前一輪縮表周期。

●港股ADR指數全日無方向，按比例計算，收報22,899點，跌7點或0.03%。

●即月恒生指數夜期收報23,080點，升177點，高水173點，成交25,986張。

●外媒引述消息指，考慮到Omicron變種病毒令疫情再度升溫，美國國會正研究新一輪疫情援助方案，以刺激經濟。

●美國電商亞馬遜與車廠Stellantis進行合作，開發配備亞馬遜軟件的電動車，其將用作亞馬遜運輸車隊一部分。

●紐約2月期油收報每桶77.85美元，升86美仙或1.12%；布蘭特3月期油收報每桶80.8美元，升80美仙或1%。

●紐約2月期金收報每安士1,825.1美元，升0.6%。

●晶片生產商英偉達(Nvidia)財務總監Colette Kress周三(5日)在一個論壇上表示，隨着晶片供應改善，該公司在今年下半年將更能夠滿足所有訂單。

●花旗集團大宗商品研究全球主管Ed Morse表示，歐洲能源危機對美國是警示信號，可以從而預判美國未來10年向更清潔能源轉型過程中會遇到的挑戰。

●英國富時100指數收報7,518點，升13點或0.18%；法國CAC指數收報7,383點，升65點或0.9%；德國DAX指數收報16,265點，升112點或0.7%。