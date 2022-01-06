陳蓓敏：中移動宜候低吸納

周二，外圍道指破頂創新高於36,934，納指則見回吐，跌1.32%，仍處於高台上。蘋果(AAPL)在2022年開局，突破三萬億美元市值，成為全球市值最高的上市公司。在科技帶領的時代，人們情深根種在電子產品，再加上元宇宙大概念下，合理估值也許在元宇宙空間。美國12月製造業採購經理指數為57.7，為一年低位。石油輸出國及其盟友會議結果，將每日減產40萬桶，油價窄幅上落。在港油股做好。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG082。作者客戶持有中移動)