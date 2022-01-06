陳蓓敏：中移動宜候低吸納
2022年01月06日 07:57
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周二，外圍道指破頂創新高於36,934，納指則見回吐，跌1.32%，仍處於高台上。蘋果(AAPL)在2022年開局，突破三萬億美元市值，成為全球市值最高的上市公司。在科技帶領的時代，人們情深根種在電子產品，再加上元宇宙大概念下，合理估值也許在元宇宙空間。美國12月製造業採購經理指數為57.7，為一年低位。石油輸出國及其盟友會議結果，將每日減產40萬桶，油價窄幅上落。在港油股做好。
內地12月製造業採購經理指數(PMI)創六個月高位，財新製造業(PMI)升至50.9，較上月49.9為佳。需要慎防第一季經濟表現，當中涉及春假和冬奧因素。國家網信辦、工信部、公安部和國家市場監督管理總局等，各大部門聯合發布《聯網信息服務算法推薦管理規定》指引，明確指示推薦服務提供者，不得利用算法數據影響網絡輿論或避規監督管理，於3月1日實施。相關板塊出現短線沽售壓力。騰訊(00700)減持在美國上市的新加坡電商SEA，令投資者擔心騰訊會陸續減持其他投資股權。科技指數跌6.4%，收於5,308點，走勢險峻，欲試5,000關口。恒指失守23,000，受新經濟板塊拖累。
中移動(00941)成功回A，昨日中，港兩地股價，均有進帳。是次回A，集資約560億元人民幣，主要為未來智慧基建設施布局。在國家戰略上是非常核心重要的一環。集團宣布回購，顯見對業務發展信心表現。現價息率吸引，建議候低吸納，作長線部署。
鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG082。作者客戶持有中移動)