鄧聲興：美今年勢加息　銀行股受惠

踏入新一年，不少讀者都希望知道今年有甚麼投資主題可以選擇。科網股暫時弱勢未改，國策受惠股又已經升了很多，哪裏還有投資機會？迷惘時不妨抽離看看全局，其實新的一年市場最關心的投資大事，非美國貨幣政策正常化進程莫屬，主因美國作為全球最大經濟體，貨幣政策的變化將牽動全球資金重新部署。

早前美國公布的數據顯示，去年11月消費物價指數按年升6.8%，升幅是1982年以來最大，創近40年高位。隨美國通脹持續上升，美國聯儲局加息壓力愈來愈大。

聯儲局去年12月舉行的議息會議，聯邦公開市場委員會(FOMC)的委員一致決定，從今年1月起每月減少購債300億美元，較去年11月和12月減少購債水平提高了一倍，並稱可能根據經濟前景繼續調整速度。同時，議息後的利率點陣圖亦反映所有官員預期聯儲局今年內將會加息。

加息對不少行業都不是甚麼好消息，但對銀行來說是好事，銀行股的淨息差收入可望增加。本地銀行的資金成本，一般以香港銀行同業拆息(HIBOR)作為參考指標，通常一個月HIBOR與聯邦基金利率有3個季度的滯後，而銀行放貸利率則會上升較快，形成淨息差擴大。在穩健的本地零售借貸和貿易融資強勁增長推動下，貸款增長呈現復甦，令銀行收入和利潤得以增長。

香港股票分析師協會主席 鄧聲興(作者為註冊持牌人士，未持有上述股份)