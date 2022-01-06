美聯工商舖：政府收緊防疫措施　短期內商舖租務或跌2至3成

政府宣布收緊防疫措施，包括1月7日凌晨零時起，傍晚6點後至翌日清晨4時59分全面禁止堂食，收緊每枱人數，同時關閉酒吧、酒館及遊戲機中心、遊樂場所等處所，為期14天。今次收緊防疫措施對食肆有影響，但飲食業對相關措施已有一定經驗，短期內或會影響租務交投氣氛，但長遠影響不大。

美聯工商舖行政總裁(工商舖)盧展豪認為，在農曆新年前夕，再次收緊防疫措施對食肆生意的影響較大，相信短期內商舖租務成交或會稍微放緩，估計本月租務成交預料會按年下跌2至3成。不過疫情已持續兩年多，加上已有晚市禁堂食的經驗，大部分食肆對於措施已有既定的應對措施，包括提供外送或外賣自取服務等，所以相信新一輪防疫措施限制短期內會影響業主及租戶心理壓力，但市場對其影響的消化力較強，因此影響會逐步減退。

他又指，是次措施主要影響短期租務市場氣氛，更長遠的影響仍需留意Omicron變種病毒疫情的後續發展，雖然今次變種病毒無可避免影響與內地通關的進程，但相信政府對中港通關的工作仍然繼續，市場對商舖前景的信心依然維持，因此該行維持早前對2022年商舖全年成交量達2,100宗的水平，按年升約20%。若落實通關時間表，工商舖投資市場勢將出現復甦，核心區商舖租售價預計全年仍然會上升10%至15%，若恢復較大規模通關能於今年落實，租售價反彈幅度或會更大。