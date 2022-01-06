【高盛推介】騰訊受壓見4個月低 好倉宜選貼價購證
2022年01月06日 10:20
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高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股周三(5日)受壓急挫，跌約4.3%。周四(6日)早段低見421港元，再創4個月低。現報432元，升約0.3%。據騰訊報表披露，騰訊周三於聯交所回購47萬股，涉資約2.03億元。
觀察個股輪證資金流向，可見近日資金積極趁低部署好倉，認購證於本周一(3日)至本周三皆錄得資金流入，合共約6,200萬元，為同期最多資金流入的認股證相關資產。牛證於周三繼續獲資金流入，有約1,890萬元，並較集中在400元收回區域的產品。
淡倉方面，周三流入熊證的的資金較集中在460元收回區域的產品。
進而觀察港股通資金流向，可見周三北水轉向買入騰訊，錄得約16.4億元資金淨買入。
騰訊股價仍處於近期低位，投資者部署時應重新審視產品條款，謹慎篩選出合適的貼價產品。若以行使價490元以下作為篩選認購證的條件，可見100兌1產品的選擇不多。當中大部分產品的價格高於0.25元，面值較貴。
認購證方面的貼價兼低面值選擇可留意屬行使價430至480元間的500兌1產品中，槓桿最高的騰訊購(23544)。貼價兼高槓桿選擇可留意屬行使價430至480元間產品中，槓桿最高的騰訊購(19332)。熱門選擇可留意屬短期高槓桿的騰訊購(16624)。牛證方面的近牛選擇可留意騰訊牛(52570)，遠牛選擇可留意騰訊牛(55673)，與現價有約40及60元收回距離。
騰訊購23544，行使價450元，2022年12月20日到期，實際槓桿4倍，貼價、低面值、行使價430至480元間的500兌1產品中，槓桿最高。
騰訊購19332，行使價480元，2022年4月26日到期，實際槓桿8.4倍，貼價、高槓桿、行使價430至480元間產品中，槓桿最高。
騰訊購16624，行使價460元，2022年3月2日到期，實際槓桿11.9倍，熱門、短期高槓桿。
騰訊牛52570，收回價390元，行使價387.2元，換股比率500，槓桿比率9.4倍，高槓桿近牛。
騰訊牛55673，收回價370元，行使價367.2元，換股比率500，槓桿比率6.5倍，近60元收回距離遠牛。
騰訊沽12642，行使價399.8元，2022年3月21日到期，實際槓桿8.7倍，貼價。
騰訊沽29196，行使價380元，2022年3月23日到期，實際槓桿9.2倍，高槓桿。
騰訊熊61313，收回價470元，行使價473元，換股比率500，槓桿比率10.4倍，高槓桿貼熊。
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