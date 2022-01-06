許繹彬：疫情變化主導港股走向　宅經濟股可留意

他指出，變種病毒Omicron肆虐全球已有一段時間；香港一直穩守最後防線，但好景不常，俗語有云「一粒老鼠屎，壞了一鍋粥」，國泰空少空姐觸發病毒群組，引發社區出現感染個案，拖累港股雪上加霜，踏入2022年依然全無起色，在23,000點水平一直苦苦掙扎。如今第5波疫情殺到「踩多腳」，23,000關口最終失守，病毒是否再度肆虐仍屬未知之數，港股前景仍未容樂觀，暫建議先以22,665點作低位支持點，如能守穏，而疫情未進一步惡化，或有望重返23,300水平。

許氏稱，變種病毒肆虐全球無日無之，以美國為例，變種病毒出現，確實可能會拖慢經濟復甦進度，但對股市全無影響，反而屢創新高；但香港則好像對美股升浪完全免疫，一旦有病毒變種的消息傳出，港股反應則相當敏感，慶幸周三股市並非全線下瀉，傳統的銀行股及內險股，仍然做好。一直強勢的電力股，則成為跌市開刀的目標。投資者現階段不妨先行緊貼本港疫情的變化，以此判斷港股未來的走向。