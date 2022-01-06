郭家耀：港股弱勢未變 銀行股料跑贏
2022年01月06日 10:47
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安里資產管理董事總經理郭家耀表示，美國聯儲局最新議息會議紀要顯示，官員預期今年和明年各加息3次，同時加快「收水」步伐，市場擔心「鷹派」立場影響經濟復甦，隔晚10年期債息應聲向上，美股三大指數則齊齊下跌。而港股除了受加息因素困擾外，內地監管風險升溫及內房債務問題未解決，均會影響企業盈利前景及股市估值的看法。預期港股反覆向下形勢未扭轉，但由於調整幅度已多，向下空間未必太大，後市有機會再下試22,500點支持，短期阻力約在23,500點水平。
新經濟股近期持續受壓，郭指出，內地監管風險又升溫，加上騰訊控股(00700)在短時間內減持兩個重要投資，市場擔心行動或陸續有來，騰訊所持有的科網股份難免有沽壓。雖然估值已跌至相對低水平，但除非市場對監管或經營環境看法扭轉，才有望轉勢，因此現階段入市要有長線投資的心理準備。ATMXJ五大科網股中，他較看好騰訊及美團(03690)，但緊記短線倉位不宜太大。
郭又指，美國債息持續向上，加上聯儲局「收水」步伐有機會加快，孳息曲線或進一步陡斜，對銀行息差擴闊有幫助，因此金融股跑贏大市。另外，現時市場缺乏焦點，本地銀行估值仍然偏低，以中銀香港(02388)為例，市盈率及股息率均吸引，相信本地銀行股仍為今年具潛力且穩陣的板塊。