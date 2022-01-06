郭家耀：港股弱勢未變　銀行股料跑贏

安里資產管理董事總經理郭家耀表示，美國聯儲局最新議息會議紀要顯示，官員預期今年和明年各加息3次，同時加快「收水」步伐，市場擔心「鷹派」立場影響經濟復甦，隔晚10年期債息應聲向上，美股三大指數則齊齊下跌。而港股除了受加息因素困擾外，內地監管風險升溫及內房債務問題未解決，均會影響企業盈利前景及股市估值的看法。預期港股反覆向下形勢未扭轉，但由於調整幅度已多，向下空間未必太大，後市有機會再下試22,500點支持，短期阻力約在23,500點水平。