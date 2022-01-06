【高盛推介】港交所落後大市 資金趁低吸納
2022年01月06日 11:08
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高盛(亞洲)有限責任公司：香港交易所自本周一(3日)起連跌，周四(6日)低開見430港元後曾跌幅略收窄。最低見428.6元，創1個月低。現報428.6元，跌約2.6%，落後大市兼為連續第4日下跌。
有報道指有國際會計師事務所料香港今年將有120隻新股上市，集資約3,500億至4,000億元，當中有約10至15隻回流中概股，集資約1,000億至1,500億元，並指有信心香港可重回全球3甲地位。
觀察個股輪證資金流向，可見近日資金趁低吸納好倉，認購證於本周二(4日)及本周三(5日)共錄得約810萬元資金流入。牛證於周三繼續獲資金流入。淡倉方面，周三部署熊證的資金主要沽出獲利，並有部分轉倉至更貼價收回區域的產品。
投資者如看好，認購證方面的貼價選擇可留意年期約5個月的低街貨港交購(17325)。中期選擇可留意低面值港交購(23020)。價外選擇可留意屬行使價500元以下、2個月期以上產品中，槓桿最高的港交購(14191)。牛證方面的近牛選擇可留意港交牛(68279)，遠牛選擇可留意新上市港交牛(66727)，與現價有約20及50元收回距離。
港交購17325，行使價455.2元，2022年5月24日到期，實際槓桿8.6倍，貼價、低街貨。
港交購23020，行使價488元，2022年6月21日到期，實際槓桿9.4倍，中期、低面值。
港交購14191，行使價500元，2022年4月4日到期，實際槓桿14.5倍，中期、低面值。
港交牛68279，收回價410元，行使價408元，換股比率500，槓桿比率17.1倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
港交牛66727，收回價380元，行使價378元，換股比率500，槓桿比率7.9倍，新上市遠牛。
港交沽25652，行使價399.8元，2022年3月23日到期，實際槓桿11.8倍，高槓桿。
港交熊68281，收回價480元，行使價482元，換股比率500，槓桿比率8.1倍，相近收回價近熊中槓桿最高。
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