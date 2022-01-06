【產經直播】美股震盪　點執倉應對？

美國聯儲局上月議息會議「放鷹」，會議記錄顯示，官員普遍認為在經濟向好及通脹高企下，或會比原先預期更快及更早加息，部分與會者甚至認為，在開始加息後不久，應開始縮減資產負債表規模。美國10年期債息升穿1.7厘。隔晚美股震盪，三大指數齊向下，其中納指更挫逾3%。投資者在選股策略上應如何調整？揀選龍頭股或強勢板塊為上策？

產油國維持增產方針不變，市場憧憬油市前景態度樂觀，國際油價繼續向上，上升空間仲有幾大？

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