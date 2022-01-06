駿隆：去年MPF人均蝕807元　今年料有5%回報

財富管理顧問公司駿隆數據顯示，去年12月整體強積金市場出現正回報，月內強積金每人平均盈餘2,082元，惟全年強積金人均蝕807元。駿隆預期，今年變種病毒緩和，以及內地穩定經濟和寬鬆政策等帶動，今年強積金全年平均回報料可達5%至7%。

去年全年駿隆強積金綜合指數下跌0.3%，三大主要指數中，股票基金指數跌2.4%；混合資產基金指數升2.5%；固定收益基金指數跌1.1%。單計去年12月，駿隆強積金綜合指數升0.8%，股票基金指數升0.7%；混合資產基金指數升1.4%；固定收益基金指數則維持不變。

去年投資市場波動，強積金成員於去年1月至11月間持續將其資產轉為股票基金，同期有266億元的固定收益基金，以及79億元的混合資產基金，轉換至股票基金。其中最多資產流入大中華基金、美國股票基金及預設投資策略(核心累積基金)，而保守基金及保證基金為淨轉出最多的基金。

駿隆集團執行董事王玉麟表示，強積金總資產在去年上半年穩步上揚，總資產不斷創歷史新高，惟下半年開始反覆向下，估算強積金總資產於去年12月底可見1.21萬億元。

展望今年投資市場環境，駿隆集團常務董事陳銳隆認為，高風險投資者可留意受惠於寬鬆貨幣政策的歐美股市，雖然美聯儲計劃加息，但整體只是減少「放水」，美股仍呈現「慢牛」趨勢。而中美關係未見好轉，人民銀行抑人民幣升勢效果未見顯着，港股短期將持續弱勢。然而，長線而言仍可考慮現時估值偏低及預期受惠於降準的中港股市。低風險投資者則需留意環球加息氛圍對債券價格的影響，可考慮人民幣債券及貨幣市場基金持盈保泰。

政府擬放寬強積金買內地國債，陳指，固定入息基金指數表現中，除了人民幣債券和人民幣貨幣市場基金有正回報外，其他均表現遜色。儘管現時強積金市場人民幣債券基金規模僅260億元人民幣，政府此舉或對強積金整體影響不大，但增加人民幣債券基金選擇對低風險打工仔是好事。