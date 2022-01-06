去年強拍舊樓申請宗數縮半　反映發展商收購困難

仲量聯行表示，土地審裁處於2021年僅接獲16宗強制拍賣舊樓申請，不但較2020年接獲的35宗申請個案減少54%，更較2018年至2020年三年間平均每年37宗申請個案顯著減少。雖然法院暫停服務是強拍申請宗數大幅下跌的原因之一，但同時亦可反映私人發展商收購舊樓變得更加困難。

仲量聯行香港項目策略及顧問部資深董事李遠峰表示，政府於施政報告透露，樓齡達50年或以上的私人樓宇，在過去10年由3,900幢激增至8,600幢，意味着香港急需以更高效率處理舊樓問題。適值政府在啟德地皮後推出招標的市區地皮減少，收購舊樓重建已成為發展商近年在市區補充土地儲備的主要渠道之一。去年強拍舊樓申請宗數減少，反映政府需要理順舊樓的重建程序。

仲量聯行大中華研究部主管黃志輝表示，儘管政府於2010年已把申請強拍門檻由擁有地段90%不可分割業權份數調低至80%，但市區重建步伐仍然緩慢。事實上，亞洲區內不少城市的相關政策亦值得香港參考及仿傚，政府如能針對重建項目提供更多優惠或刺激措施，應可促進市區重建的進度及推動舊區更新。