瑞銀汪濤：內地上季GDP增速或低於3%　可能會再降準

市場關注內地下周公布的經濟數據，瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤估計，即將公布的經濟資料將顯示去年12月房地產活動依然乏力，出口和工業生產邊際走弱，而去年第四季國內生產總值(GDP)增速可能略好於此前2.7%的基準預測，但或有機會依然在3%左右或不及3%水平。

她解釋，12月社會消費品零售和固定資產投資按年增速輕微好轉，而相比2019年同期的新冠肺炎疫情前水準，工業生產增幅基本持穩，房地產活動繼續走弱，社會消費零售、出口和製造業投資增幅收窄，而基建投資有所好轉；CPI和PPI均有所放緩。信貸增速可能小幅提高0.3個百分點。

人民銀行12月降準，汪氏提到，中央經濟工作會議承認當前經濟面臨下行壓力，要求明年經濟工作要「穩字當頭」，並釋放明確的穩定增長和房地產活動的信號，要求各地區各部門要擔負起穩定宏觀經濟的責任，政策發力適當靠前，預計未來央行可能會再次降準，但不會降低政策利率、但實際融資成本可能小幅下行。

另外，她相信上半年信貸政策可能小幅放鬆，預計官方預算赤字率可能與去年大致持穩，財政資金使用效率應會提高、下達時點應會提前，基建投資有望溫和反彈。政府可能小幅放鬆房地產政策，但不會出現類似2015至2016年的全域性房地產政策放鬆。

汪濤預計，今年第一季GDP增長可能依然乏力，第二季度之後可能更明顯地反彈，防疫措施持續更久和房地產活動下行程度超預期，認為全年GDP增長5.4%的基準預測面臨一定下行風險。

她提醒，今年最值得關注的會議包括將在3月召開的「兩會」，4月、7月、10月和12月進行經濟工作回顧和展望的政治局會議，12月中旬的中央經濟工作會議，以及二十大。