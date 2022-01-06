劍指元宇宙！索尼推新一代VR裝置

國際消費電子產品展覽(CES)可謂業界一年一度盛事，日本電子巨企索尼(Sony)於會上除宣布進軍電動車領域外，於推出新一代名為「PlayStation VR2」的VR(虛擬實境)裝置，強調較上一代全面升約新實效果。

新裝置將提供4K HDR的影片播放質素，並採用模擬人眼視覺的「注視點渲染技術(Foveated Rendering)」，以及透過延伸視野提升感官體驗， 強化用戶的眼睛及頭部追蹤控制，令用家更似進入真實。

事實上，索尼官方並未公布「PlayStation VR2」的外觀，亦沒有透露定價及具體發布日期；甚至沒有提及與元宇宙相關。不過，新裝置的使用概念與元宇宙的概念同出一轍——在虛擬世界中尋找真實的感覺。

事實上，現時元宇宙相關應用，與想像中能「走進」虛擬世界尚有一大段距離，目前僅停留在屏幕前的階段。有業界人士坦言，受硬件條件所限，大多元宇宙世界暫未有VR應用的時間表；分析人士相信，索尼推出的新裝置將有助相關技術的研發。

外媒日前引述硬件分析師Brad Lynch指，相關VR裝置將「很快」進入量產階段，並由歌爾聲學(GoerTek)負責代工生產。