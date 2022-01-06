機管局三跑發行綠色債券　遭環團質疑「漂綠」

外媒報道指，香港機場管理局已完成發行4筆美元債券，當中包括5年期綠色債券、10年期、30年期和40年期債券，共集資40億美元，所得用於第三條跑道擴建。不過，關注綠色金融的國際環保組織Reclaim Finance發聲明質疑，有關綠債屬「漂綠」(greenwashing)行為，指第三條跑道會增加氣候及生物多樣性風險，尤其是瀕危物種中華白海豚的生存受威脅，並譴責參與發債的銀行。

香港機場第三條跑道耗資逾千億元，是香港國際機場擴建計劃的一部分，當中涉及填海拓地等工程，預期於2022年下半年度完成並投入服務，而整個第三跑道系統會於2024年完成。Reclaim Finance引述機場碳排放數據平台Airport Tracker指，香港國際機場每年的排放量相當於三個燃煤電廠的總和。

Reclaim Finance指出，第三條跑道工程不但將破壞中華白海豚的棲息地，同時會造成水污染、噪音污染和空氣污染。其董事Lucie Pinson直言，為一個具破壞性項目發行綠色債券，是「純粹的漂綠」(pure high-flying greenwashing)，認為關注氣候變化的投資者應遠離這種債券。

值得留意的是，參與是次發債的銀行包括淨零排放銀行聯盟(Net Zero Banking Alliance)成員，包括澳新銀行、美國銀行、法國巴黎銀行、花旗銀行、瑞士信貸、滙豐銀行、摩根大通、瑞穗銀行、摩根士丹利、渣打銀行和瑞銀。Reclaim Finance質疑，有關機構參與這個項目，如何能支持其實現淨零排放的目標，及其對氣候承諾的可信程度，倡金融機構公開承諾不參與任何支持空中交通碳增長的項目。

事實上，香港機場管理局並非首家發行綠債資助其基建擴建的機構。根據Reclaim Finance的研究，墨西哥城機場信託公司於2016年發行綠色債券，目前至少有五家其他機場公司有相同做法。

Reclaim Finance指出，2005至2019年期間，即使考慮到飛機燃油效率的不斷提高，空中交通增長導致二氧化碳排放量增加了42%。法國倡導碳經濟轉型的智庫Shift的研究所得，航空部門部門無法在不減少交通增長的情況下實現2°C的實際軌迹。