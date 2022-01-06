比特幣跌7% 道期靠穩

美匯指數報96.38；港匯見7.7944；離岸人民幣(CNH)報6.3747；美元兌日圓報115.88；歐元企1.1291，英鎊處1.3504。金價報1,801美元。布油報80.69美元，紐油報77.8美元。比特幣跌7%，企4.3萬美元水平。道指期貨升17點。

●市後關注點

21:30 美國當周首次申領失業救濟人數

21:30 美國11月貿易赤字

23:00 美國11月工廠定單（按月）

23:00 美國12月ISM非製造業指數

-被印度追收6.8億元稅款，小米回應：與近期業務無關。

●中國經濟：

-中國上月財新服務業PMI升至53.1，高過預期。

-瑞銀汪濤：內地上季GDP增速或低於3%，可能會再降準。

-打機都要講信用！騰訊為玩家設門檻，低分者禁用部分功能。

-法巴：料今年中國經濟增長放緩至5.3%，人行將兩次降準。

●女股神新一年續沽Tesla，兩日套現逾7億元。

●銀行業：

-因防疫需要，中銀灣仔胡忠大廈分行即日暫停營業。

-恒生銀行下月20日起停止網上銀行貨幣轉撥服務。

●車企：

-現代集團去年美國市場汽車銷量首度超越本田。

-福特去年美國汽車銷量降6.8% 擬提高電動車產能

-亞馬遜擬與Stellantis合作，拓展電動車業務。

●馬士基集裝箱航運一哥地位被MSC取代，原因是...

●鷹派立場！聯儲局會議紀要：可以提前加息。