港交所擬4月啟動衍品假期交易　MSCI期貨及期權合約成頭炮

換言之投資者日後在香港公眾假期時，可繼續買賣多款期貨及期權產品。雖然有回應人士提議將港元計價期貨及期權產品，例如恒生指數期貨及期權、個股期貨及期權等也加入假期交易。不過，港交所指，暫無相關計劃，未來會否重新考慮有關安排，要看市場反應及其他因素而定，即港股、恒指、國指及科指的期貨和期權等港元計價產品將不會納入至假期交易範圍內。

香港交易所首席營運總監戴志堅表示，引進衍生產品假期交易是建設香港作為區內首屈一指的風險管理及衍生產品交易中心的重要一步，亦是港交所致力提升市場微結構及衍生產品生態圈的重要承諾，相信此舉將會備受世界各地的投資者和客戶歡迎，期待在今年稍後實施這重要的市場提升措施。

是次接獲55份來自廣泛市場參與者的回應，市場支持在香港推行衍生產品假期交易及相關營運安排，能讓國際投資者可以在香港公眾假期時，繼續在港交所買賣證券在其他標的市場的期貨及期權產品，以便他們進行風險管理。