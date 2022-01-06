內地疫情「零容忍」　石油需求料減少每日42萬桶

新冠肺炎疫情反覆，正在衝擊全球最大原油進口國中國的石油需求增長。外媒報道，擁有1,300萬人口的西安已被當局實施封鎖措施，根據地圖服務數據，1月4日西安的擁堵高峰和去年同期相比，減少了29%，相較之下，上海、北京和廣州的擁堵高峰程度，比去年同期多了4%至7%。

由於中國當局的限制措施，針對中國2022年Q1的石油需求預測，信息提供商IHS Markit進行了下調，比之前預測將再減少每日42萬桶。無獨有偶，能源研究機構Energy Aspects也把中國2022年Q1石油需求進行下調，比之前預測將再減少每日11萬桶，並警告若中國其他地區出現更多疫情，還會進一步下調。根據官方數據，中國去年11月全國石油日需求量為1,420萬桶。

高盛集團則是認為，中國可能會在2022年保持嚴格的邊境限制，主要是2月有北京冬奧，之後還有一系列政治活動。IHS Markit也估計，政府抑制汽油和航空燃油的措施，加劇了石油需求的季節性疲軟，加上即將到來的春節，可能再次打擊需求，因此工業活動通常會在春節降溫，天氣變冷時消費活動也會減少。