青衣盈翠半島兩房單位　累減87萬元易手

二手交投放緩，業主減價出貨，青衣盈翠半島兩房單位，累減87萬元，剛以943萬元沽，較市場價低約2%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯蔡玉峰表示，鰂魚涌康怡花園B座低層15室，實用面積約668方呎，套三房間隔，同區用家有見單位叫價合理，同類單位市場放盤不多，故斥1,000萬元入市，呎價約14,970元。

●世紀21北山嚴智贇指，天后飛龍台中層A室，實用面積約1,302方呎，三房連工人房間隔，望樓景，獲區外換樓客以約2,490萬元承接，呎價約19,124元，原業主於1989年10月以267萬元購入投資，持貨32年多帳面獲利2,223萬元，期內升值8.3倍。

●世紀21北山梁淑儀透露，大坑浣紗花園低層1室成交，實用面積約527方呎，一房間隔，獲區外換樓客以約890萬元承接，呎價約16,888元，低市價約10%，原業主於2016年10月以720萬元購入投資，持貨逾5年帳面獲利約170萬元，期內升值約24%。

●利嘉閣何詠詩稱，堅尼地城泓都3座中層B室，實用面積約619方呎，三房間隔，外望享海景，以1,450萬元沽出，呎價約23,425元，原業主於2007年11月以約525萬元購入，持貨約14年轉手帳面獲利約925萬元，物業升值約1.8倍。

●美聯楊家俊表示，南區貝沙灣1期一個中高層B室單位，實用面積約684方呎，兩房間隔，擁海景，獲家庭客承接，並以市價3.75萬元承租，呎租約為54.8元，業主於2021年6月以約1,968萬元購入，租金回報近2.3厘。

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九龍區

●香港置業胡耀才指，啟德嘉峯匯1月暫錄7宗租賃成交，包括1B座高層A室，實用面積約293方呎，一房間隔，望內園景，以約1.5萬元放1星期後，吸引同區客洽詢，雙方經議價後減價1,000元，以1.4萬元租出，呎租約47.8元。

●美聯劉念滿表示，長沙灣宇晴軒1月暫錄約2宗買賣，項目1座中高層A室，實用面積約554方呎，三房間隔，降價22萬元，吸引睇樓多時之用家承接，單位原放盤叫價1,070萬元，調減2%，以1,048萬元易手，呎價約18,917元。

●中原阮頌雯稱，荔枝角曼克頓山1月錄首宗買賣，單位為1座中層A室，實用面積約1,846方呎，四房雙套房設計，另設工人套房，享海景，成交價4,580萬元，呎價約24,810元，新買家為同區客，見家庭成員不斷增長，斥資購入升級換樓，原業主於2017年以4,200萬元買入上址，持貨不足5年帳面獲利380萬元。

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新界區

●利嘉閣曾定杰表示，青衣盈翠半島8座中低層C室，實用面積約523方呎，兩房間隔，去年10月放盤，原叫價1,030萬元，新近以943萬元易手，累減87萬元或約8.4%，呎價約18,031元，較市場價低約2%。

●中原郭德信指，荃灣海灣花園1月短短6日內連錄3宗買賣，包括4座中層A室，實用面積約540方呎，兩房間隔，吸引區內分支家庭洽購，叫價728萬元，議價後共減36萬元，以692萬元成交，呎價約12,815元。

●中原許偉業表示，葵涌新葵芳花園A座極高層4室，實用面積約400方呎，兩房間隔，上月初以700萬元放售，減價26萬元，以674萬元沽出，呎價約16,850元，新買家於2018年已睇樓，租樓數年租金達50餘萬元，日前落票以663萬元洽購上址，連追兩口價共11萬元，終購入單位。

●祥益黃文樂透露，屯門居屋兆軒苑B座低層1室，實用面積約443方呎，兩房間隔，區內短租客因原居所需進行裝修工程，因此短租三個月，雖然無法睇樓，但考慮到上址方便往返原居視察裝修進度，參考單位內籠照片下以1萬元租入，呎租約22.6元。

●祥益袁思賢稱，屯門興發大廈頂層連天台戶，實用面積約241方呎，一房間隔，區內客見屋苑位置鄰近子女上學地點，方便接送，亦感連天台特色戶十分實用，決定以9,500元即睇即租，呎租約39.4元。

●美聯潘偉良透露，屯門瓏門1座低層E室，兩房間隔，實用面積約481方呎，獲元朗新盤向隅客以866.8萬元購入自住，呎價約18,021元，原業主於約2012年10月以約433.4萬元一手買入，持貨9年帳面獲利433.4萬元，物業升值約1倍。

●中原王勤學指，元朗區於本月首星期暫累錄約15宗二手買賣，RESIDENCE譽88佔2宗，包括2座中層A室，實用面積516方呎，兩房間隔，叫價750萬元，微減5萬元，以745萬元成交，呎價約14,438元，新買家為上車客。

●中原陳誠業透露，上水中心2座中層F室，實用面積約342方呎，兩房間隔，以555萬元獲承接，呎價約16,228元，新買家為用家，原業主則於1994年以約192萬元購入，持貨28年帳面獲利363萬元，單位升值約1.9倍。

●中原潘婉兒指，粉嶺中心1月暫錄約2宗買賣，屋苑H座低層6室，實用面積約535方呎，三房間隔，議價後以640萬元售出，呎價約11,963元，新買家為用家，入市單位自住。

●美聯陳梓彬稱，粉嶺牽晴間錄今年首宗買賣，屋苑9座中層F室，實用面積約428方呎，兩房間隔，新買家來自外區，由於看好北部都會區發展，參觀完上址單位隨即入市，以略低市價633.8萬元購入，呎價約14,808元。

●中原許秋偉透露，火炭駿景園9座低層H室，實用面積約1,039方呎，套三房間隔，以1,140萬元易手，呎價約10,972元，新買家為用家，原業主於2003年以290萬元購入單位，持貨19年帳面獲利約850萬元，單位期內升值約2.9倍。

●世紀21奇豐周淑萍表示，沙田第一城37座高層E室，實用面積約284方呎，原則兩房間隔，以555萬元沽出，呎價約19,542元，原業主於1995年7月購入，當時作價150萬元，持貨26年多帳面獲405萬元，期內升值約2.7倍。

●世紀21奇豐黃宗信透露，馬鞍山夾屋雅景臺3座高層A室，實用面積約475方呎，兩房間隔，放盤兩個月，獲買家零議價下於自由市場以650萬元承接，呎價約13,684元，原業主於2012年4月以318萬元購入，持貨約10年帳面獲利332萬元，期內升值約1倍。

●利嘉閣龍約南表示，馬鞍山薈朗1座低層A6室，實用面積約283方呎，一房間隔，日前以530萬元沽出，呎價約18,728元，原業主於2016年8月以360.2萬元購入，持貨約5年帳面賺約169.8萬元或約47%。

●中原陳鴻霆指，馬鞍山聽濤雅苑6座中層D室，實用面積約516方呎，兩房間隔，開價約820萬元，議價後以798萬元易手，呎價約15,465元，原業主於2010年以303萬元購入，持貨12年帳面獲利約495萬元，單位升值約1.63倍。

●世紀21奇豐廖振雄表示，西貢逸瓏園11座高層C室，實用面積881方呎，套三房連儲物室間隔，望海景，以1,380萬元沽出，呎價約15,664元。

●利嘉閣黃金欽透露，將軍澳都會駅2座高層D室，實用面積約642方呎，套三房間隔，望園景，去年12月中下旬放盤，原叫價1,090萬元，近日以1,000萬元交吉沽出，累減90萬元或約8.3%，呎價約15,576元，屋苑本月暫錄3宗買賣，平均實用呎價約16,101元，現時約有275個放盤，入場費由850萬元起。

●香港置業指，將軍澳領凱10座左翼高層C室，實用面積約731方呎，套三房間隔，望山景，以約1,050萬元放盤約兩星期，即獲外區客接洽，經議價後減價約50萬元，以約1,000萬元成交，呎價約13,680元，新買家為首置客，睇樓3次後決定承接。

●世紀21將軍澳魏仕良稱，將軍澳居屋寶盈花園5座中層D室，實用面積約591方呎，三房間隔，去年9月於未補價第二市場放盤，叫價735萬元，累減32萬元，減幅達4%，獲區外綠表買家以703萬元承接，呎價約11,895元。

●中原伍錦基表示，將軍澳天晉6座高層E室，實用面積約538方呎，兩房間隔，去年10月開價1,200萬元，現於市場以1,180萬元易手，呎價約21,933元，樓價及呎價均創屋苑同類型單位新高，原業主於2017年1月以822萬元購入，持貨剛好5年帳面獲利358萬元，單位升值約44%。