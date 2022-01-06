去年新申請預售樓花單位涉逾2萬伙

去年全年新盤成交量逾1.7萬宗，發展商亦加快將手上項目申請預售。地政總署資料顯示，去年全年的新申請預售樓花單位有逾2萬伙，不但按年增加15%，更創近19年新高。另外，踏入新一年，超級豪宅再錄大額成交。

●七個項目新申請預售 涉3,747伙

發展商積極進行新一年推盤部署，地政總署資料顯示，去年12月有7個住宅項目入紙申請預售，涉及3,747伙，按月增約1.54倍，令待批預售樓花單位增至17,570伙。據美聯物業房地產數據及研究中心統計，累積待批預售樓花單位數量為自2002年10月後，近19年以來新高。

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●山頂Mount Nicholson第三期四房5.83億元沽

超級豪宅再錄成交，會德豐地產負責銷售的山頂Mount Nicholson第三期，周四(6日)以招標形式沽出15樓C單位，實用面積4,230方呎，屬四房間隔，連兩個車位以逾5.83億元沽出，呎價為137,870元。

事實上，該盤屢錄天價成交。資料顯示，項目曾於去年11月售出16樓D室，實用面積為4,544方呎，售價6.39億元，成交價為項目單一分層戶最高，呎價約14.08萬元更刷新亞洲分層住宅新高。

●黃竹坑站港島南岸揚海加推65伙 折實平均呎價43,215元

據價單顯示，上述65個單位實用面積由749方呎至1,420方呎，包括有51個標準單位及首度推出的14個連花園特色戶。間隔涵蓋兩房至四房。售價方面，扣除最高20%的優惠後，折實售價由約1423.8萬元至8,662萬元，折實呎價介乎31,500元至61,000元。

與此同時，項目修改價單，將位於2A座10樓B室的單位售價上調2.8%，原價為3,225.5萬元，現上調至3,317.1萬元，按實用面積842方呎計，最新呎價約39,395元。發展商稱，該單位價錢加幅純粹反應早前第2至5號價單因應市況之調整。展望今年首季的推盤計劃，發展商表示，除了會主力作揚海的新一輪銷售部署外，亦會以惜售策略推售九龍龍駒道3號緹外。

●啟德THE HENLEY III開放式戶581萬沽

●何文田VAU Residence套現4.2億元

因應疫情最新發展，萬科香港負責發展的何文田VAU Residence，周四(6日)舉行的新聞發布會採用網上形式進行。該公司市場營銷與客戶關係部副總裁劉淑貞表示，該盤自去年6月開售至今累計沽出約60伙，並套現約4.2億元。冀於今年底至明年初取得項目入伙紙，將會再調整銷售部署。

項目亦上載修改價單，最新提供「輕鬆建築期付款計劃」，取代原本的「建築期付款計劃」，相關折扣優惠由7%增至現時的10%。

為配合項目的銷售部署及慶祝新春，美聯物業為該盤買家送出優惠。該行住宅部行政總裁布少明稱，由即日起至1月31日，會向首3名透過該行購入項目單位的買家，送贈價值6.8萬元的傢俬禮券，優惠總值20.4萬元，先到先得，送完即止。雖然疫情反覆，但他認為，港人防疫意識已大大提升，各行業及機構已制定策略應對疫情，相信對於買賣交投影響未必如想像中大，故預料全年樓市走勢仍會穩步向好。

●觀塘凱滙兩房1560萬沽

●北角君譽峰推出連天台及平台戶招標發售

●屯門青山灣瑧譽推出洋房及居室招標發售

●大圍站上蓋柏傲莊III累計錄135宗取消交易