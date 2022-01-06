去年新申請預售樓花單位涉逾2萬伙
2022年01月06日 21:36
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去年全年新盤成交量逾1.7萬宗，發展商亦加快將手上項目申請預售。地政總署資料顯示，去年全年的新申請預售樓花單位有逾2萬伙，不但按年增加15%，更創近19年新高。另外，踏入新一年，超級豪宅再錄大額成交。
●七個項目新申請預售 涉3,747伙
發展商積極進行新一年推盤部署，地政總署資料顯示，去年12月有7個住宅項目入紙申請預售，涉及3,747伙，按月增約1.54倍，令待批預售樓花單位增至17,570伙。據美聯物業房地產數據及研究中心統計，累積待批預售樓花單位數量為自2002年10月後，近19年以來新高。
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最新入紙申請預售項目包括信和置業(00083)等合作將軍澳日出康城第11期，項目將分為3期發展，其中B期提供592個單位，而C及D期則各自提供644伙。發展商表示，該項目合共提供1,880伙，主打一房及兩房，預計今年上半年開售。回顧去年，新申請預售樓花單位共錄得20,787伙，不但按年增加約15%，為自2002年後近19年來的高位。
至於華懋集團的何文田忠孝街1號何文田站項目第1A期亦入紙申請賣樓花，項目提供447伙。保利置業集團(00119)油塘高超道項目、以及建灝地產赤柱黃麻角道項目申請預售，提供634及82伙。
另外，地政總署資料顯示，去年12月份有4個項目獲批賣樓花，合共2,188個單位，較11月份僅123伙，高出約16.8倍。包括香港興業國際(00480)及希慎興業(00014)合作發展的大埔露輝路項目，提供262個單位，預計落成日期為2022年10月底。而新鴻基地產(00016)港鐵元朗站上蓋項目The YOHO Hub涉1,030伙。另外兩個市區項目，分別為恒基地產(00012)及市區重建局合作的長沙灣映築涉337伙，以及會德豐地產的啟德MONACO MARINE，涉及單位559個。
●山頂Mount Nicholson第三期四房5.83億元沽
超級豪宅再錄成交，會德豐地產負責銷售的山頂Mount Nicholson第三期，周四(6日)以招標形式沽出15樓C單位，實用面積4,230方呎，屬四房間隔，連兩個車位以逾5.83億元沽出，呎價為137,870元。
事實上，該盤屢錄天價成交。資料顯示，項目曾於去年11月售出16樓D室，實用面積為4,544方呎，售價6.39億元，成交價為項目單一分層戶最高，呎價約14.08萬元更刷新亞洲分層住宅新高。
●黃竹坑站港島南岸揚海加推65伙 折實平均呎價43,215元
雖然疫情反覆，但有發展商展開新的銷售部署。由嘉里建設(00683)及信和置業(00083)等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第2期揚海，上載最新涉及65伙的6號價單，折實平均呎價43,215元。發展商表示，由於今批單位的樓層較高、景觀優質、加上涉及特色戶型，故平均呎價難以與先前的售價直接比較。
據價單顯示，上述65個單位實用面積由749方呎至1,420方呎，包括有51個標準單位及首度推出的14個連花園特色戶。間隔涵蓋兩房至四房。售價方面，扣除最高20%的優惠後，折實售價由約1423.8萬元至8,662萬元，折實呎價介乎31,500元至61,000元。
與此同時，項目修改價單，將位於2A座10樓B室的單位售價上調2.8%，原價為3,225.5萬元，現上調至3,317.1萬元，按實用面積842方呎計，最新呎價約39,395元。發展商稱，該單位價錢加幅純粹反應早前第2至5號價單因應市況之調整。展望今年首季的推盤計劃，發展商表示，除了會主力作揚海的新一輪銷售部署外，亦會以惜售策略推售九龍龍駒道3號緹外。
●啟德THE HENLEY III開放式戶581萬沽
恒基地產(00012)旗下啟德THE HENLEY III，周三(5日)錄得位於3B座6樓F室的成交，實用面積229方呎，為開放式間隔，成交價為581.21萬元，呎價約25,380元。
●何文田VAU Residence套現4.2億元
因應疫情最新發展，萬科香港負責發展的何文田VAU Residence，周四(6日)舉行的新聞發布會採用網上形式進行。該公司市場營銷與客戶關係部副總裁劉淑貞表示，該盤自去年6月開售至今累計沽出約60伙，並套現約4.2億元。冀於今年底至明年初取得項目入伙紙，將會再調整銷售部署。
項目亦上載修改價單，最新提供「輕鬆建築期付款計劃」，取代原本的「建築期付款計劃」，相關折扣優惠由7%增至現時的10%。
為配合項目的銷售部署及慶祝新春，美聯物業為該盤買家送出優惠。該行住宅部行政總裁布少明稱，由即日起至1月31日，會向首3名透過該行購入項目單位的買家，送贈價值6.8萬元的傢俬禮券，優惠總值20.4萬元，先到先得，送完即止。雖然疫情反覆，但他認為，港人防疫意識已大大提升，各行業及機構已制定策略應對疫情，相信對於買賣交投影響未必如想像中大，故預料全年樓市走勢仍會穩步向好。
●觀塘凱滙兩房1560萬沽
信和置業(00083)旗下觀塘凱滙，新近位於第2座52樓F室的成交，實用面積594方呎，採兩房連儲物室間隔，成交價為1,560.08萬元，呎價約26,264元。
●北角君譽峰推出連天台及平台戶招標發售
恒基地產(00012)旗下北角君譽峰，周四(6日)上載最新銷售安排，推出28樓A室於周一(10日)招標發售，招標期為當日上午10時至下午5時。上述單位實用面積418方呎，採兩房間隔，屬頂層單位，設184方呎平台，連接連508方呎天台。
●屯門青山灣瑧譽推出洋房及居室招標發售
保利置業集團(00119)旗下屯門青山灣洋房項目的瑧譽，周四(6日)上載最新銷售安排，將於周一(10日)起以招標形式發售3號洋房及03號居室，實用面積分別為5,210方呎及615方呎。其中，洋房樓高3層，另連1,127方呎花園、1,148方呎天台及376方呎平台。招標期由1月10日至6日30日，期間會每日招標截標。
●大圍站上蓋柏傲莊III累計錄135宗取消交易
新世界發展(00017)旗下沙田大圍站上蓋柏傲莊III，周四(6日)再新增3宗取消交易個案，累計已有135宗同類事件，佔項目累售單位總數約845伙約16%。其中，最新個案包括1A座19樓A室，及毗連的1A座19樓B室，均於去年6月簽定臨時買賣合約，分別以2,335.7萬元及2,370.6萬元沽出，惟最新已列明為終止買賣合約。