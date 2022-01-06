科企2022激鬥全自動化　新名詞「MoT」誕生

被視為全球科技風向儀的美國國際消費電子產品展覽（CES）為業界2022年的頭號大事，周五(7日)踏入最後一天展期，給投資者帶來嶄新啟示。除了大熱的「元宇宙」概念外，市場目光投放在南韓的現代汽車(Hyundai)提出了全新的「Mobility of Things」(MoT、萬物串連運作，暫未有正式中文譯名)概念，使機械人連接科技成為2022年投資主題之一。

所謂MoT概念，是透過全自動化的自主動力，讓萬物可以自動串連運作。這概念是結合現時提出的物聯網(IoT)概念，加上機械人可自主移動而設計，不但可徹底完善物聯網，並可利用機械人來實現自動化，將一加一大於二的協同效應放到最大。

舉例來說，民眾可透過應用程式(App)訂購商品，接下來是機械人的自動化在倉庫執貨並安排送出，貨物是裝上無人駕駛的物流車，到達特定地點後，再轉用無人機或機械人送到府上。這是第一次將以前的構思付諸行動，現代汽車已制訂了所需機械人和相關平台的尺寸、用料與造型。

除了現代汽車外，包括LG、三星、本田及更多參與者，已積極投入打造自動化機械人，設法藉革新傳統生活方式來創造史無前例的新模式，帶動經濟發展，例如單是自動化所涉及的物流應用和運輸工具加上周邊產業，就可衍生龐大收益，猶如10多年前iPhone面世。

可以預示的是，接下來的投資方向是晶片製造和肯革新的科技巨企。其中，英特爾(Intel)股價近日跑出，主因是有分析認為它很可能把3納米製程等晶圓生產委託給台積電，且已與台積電洽談合作2納米製程事宜。英特爾在CES也展示會聚焦自駕、電玩和筆記型電腦晶片。

至於台積電將於今年第4季開始量產3納米晶片，產能由蘋果公司(Apple Inc.)和英特爾瓜分，而且英特爾包下的產能比Apple還多。另一大廠三星則向台積電下戰書，雖承認3納米製程難以超越台積電，但冀能在2025年於2納米技術上交鋒。然而，目前整體業界也認為，晶片荒於今年上半年仍會持續，最快下半年才有望緩解。

撇除上述MoT概念，「元宇宙」的大勢亦已確定，CES的參展商紛披露虛擬和擴增實境(VR及AR)頭戴式裝置、感測器，以及相關晶片。主辦單位提到，消費者正「升級」科技產品，過去一年，擁有4K高畫質電視和智能家電等新科技的美國家庭增長超過7%；消費性電子產業的零售收入預計在2022年首度超過5,050億美元(約3.9萬億港元)，按年增2.8%，延續2021年9.6%的高增長率。

從晶片銷售的迹象來看，汽車產業的銷售可在2022年反彈，在工廠預裝的汽車科技產值預計將達160億美元，按年增長7%。

今次CES有超過2,300間參展商參與，展示了包括汽車科技、人工智能(AI)、數碼健康、智能家電及非同質化代幣(NFT)、食物科技、航天太空科技等新興科技，奠定了未來社會將超越人類所限。