美股未跌完！納指插穿15000點　阿里美股「彈散」

市場憂慮美國聯儲局可能不久就加息和「縮表」雙管齊下，拖累美股周四(6日)個別發展，道指跌167點，至36,239點；標指跌17點，至4,683點；以科技股為主的納指跌102點，至14,997點。

上周美國首次申領失業救濟人數增加7,000至20.7萬，跟市場預期降至19.7萬相反，但依然接近52周低位；截至前周止持續申領人數亦意外上升3.6萬至175.4萬。另外，去年11月美國貿易逆差按月擴大19.47%至801.7億美元，高過市場預期，對華貿赤按月擴大2.92%至323.2億美元。

港股外圍方面，恒指夜期現報23,094點，升102點，高水21點。阿里巴巴美股飆5.8%後回順。

面對美國可能加快「收水」，市場尤為注視美股估值是否高處不勝寒，「巴菲特指標」本周飆升至211%，反映美股估值可能已嚴重過高。

所謂「巴菲特指標」是將股市總市值除去國內生產總值(GDP)，比率少於50%代表股市被嚴重低估，高於100%就是時候減少風險，因此目前處於211%更意味股市過熱。愛用這個指標的股神巴菲特11年前直言，任何投資者在該指標貼近200%時入市猶如玩火。

不過，該指標有一定漏洞，包括如它把目前股價與數月前的GDP作比較，加上GDP不包括海外收入，惟美股市值則反映企業在國內外的業務價值。此外，政府和聯儲局因應疫情推行前所未有的經濟刺激，推高資產價格，可能導致指標被放大。

高盛則認為，歐股估值不及美股且長期落後，可能是更適合的避險選擇，並指歐美之間企業盈利的差距正在縮窄，更大的差別在於歐洲可能進一步增加財政支出，而美國則相反。

市傳巴菲特的投資旗艦巴郡正計劃再發行日圓債券，但未透露發債金額。以美國蓄勢加息而日本長期維持低利息，日圓兌每美元不斷貶值下，巴郡此時發行日圓債將十分有利。

另外，家居用品零售商Bed Bath & Beyond截至去年11月27日止第三財季收入按年倒退28.26%至18.77億美元，虧損更按年擴大2.68倍至2.76億美元；該企行政總裁Mark Tritton表示，商品因供應鏈瓶頸出現缺貨，累公司損失近一億美元，問題上月仍在加劇。該企股價升16.75%。

連鎖藥房Walgreens Boots Alliance截至去11月底止首財季收入按年增長7.83%至339.01億美元；按年扭虧轉盈至35.8億美元；每股純利1.68美元，勝預期；該企上調其全年財政指引至低單位數增長，惟股價跌2.7%。