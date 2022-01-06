疫情拖低企業信心　大行圍踩內地經濟復甦失速

中國揚言要確保今年首季經濟平穩開局，但遇上新冠肺炎變種病毒捲土重來，傾向反映中小企及民營企業的財新中國服務業採購經理指數(PMI)明顯受壓，上月受訪企業對未來一年的經營信心已降至15個月低位。大行高盛、澳新銀行、瑞銀及法國巴黎銀行更不約而同指出，內地經濟復甦將面臨巨大的下行風險。

去年12月財新中國服務業PMI錄53.1，按月回升一個百分點，連續4個月位於擴張區間，計及上月製造業景氣度亦回暖，上月財新中國綜合PMI回升1.8個百分點至53。

參與調查的服務業企業稱，需求轉強、新產品發布和新客戶增加，是去年12月推動銷售的主因，但有部分企業反映，疫情及防疫措施抑制了新訂單增長。市場樂觀情緒同時減弱，服務業經營預期指數顯著低於長期均值，且創下2020年10月以來新低。企業主要擔心全球疫情不知何時方能受控。

內地經濟增長勢減速，法巴中國經濟學家榮靜表示，內地去年第三季國內生產總值（GDP）增長放緩至4.9%，內需持續萎縮下，料去年第四季GDP增長僅3.6%，2021年全年或按年增7.9%，今年預測則為5.3%。

目前內地局部地區正採取封城措施，澳新銀行報告特別提到，全球第三繁忙的貨櫃港口、位於寧波的舟山港恐面臨交通系統中斷，因寧波市其他地區已提升防控工作，導致個別地區集卡車運輸受限制，這些延誤可能加劇航運成本的通脹，並積壓出口量。然而，該行估計政府不太可能改變政策立場，相信內地至少在2月舉行的北京冬奧會結束之前保持不變。

瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤亦發表報告，估計內地防疫措施可能會持續到今年首季，假設第二季開始有所放寬，始有望提振消費。該行預計今年首季GDP增長可能依然乏力，按年增速4%以下，下半年或有更明顯反彈。全年GDP增長5.4%的基準預測面臨一定下行風險，主要來自防疫措施持續更久，及房地產活動下滑程度超預期。

若Omicron變種病毒在內地大規模爆發，今年GDP增速恐驟降。高盛發表報告推算，若內地全國封城，在最壞情況下今年內地GDP僅增1.5%，較目前預測大幅調低3.3個百分點，惟會否出現最壞情況，目前仍太早斷言。

除了「清零」防疫政策繼續影響內地經濟，榮靜指出，內需處於收縮邊緣，消費力疲弱，房地產行業大幅下滑亦對整體經濟構成影響，令當局財政政策在重振經濟方面扮演重要角色。因此，內地有機會在今年下半年後，重新審視防疫政策，並有助抵銷經濟下行風險。

法巴預期，中國人民銀行今年將下調中期借貸便利（MLF）利率及存款準備金率（RRR）各兩次，其中MLF或許本月或下月就減，先降0.1厘，4月或5月再減0.05厘；降準亦會在今季來臨，減0.5個百分點，下半年再減一次。