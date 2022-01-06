聯儲放鷹虛幣又Chok過　Bitcoin閃崩穿4.3萬

美國聯儲局「放鷹」或提早加息，牽動投資者重新評估風險資產的價格，拖累虛擬貨幣市場劇烈震盪，其中「一哥」比特幣（Bitcoin）一度「閃崩」近一成，跌穿每枚4.3萬美元關，創自去年9月以來新低，之後仍在低位徘徊；「二哥」以太幣更直插13%。外圍政局動盪和能源危機也礙及虛擬貨幣前景，全球第2大「挖礦」國家哈薩克近日暴動令政府要切斷網絡，影響比特幣算力驟降逾一成；科索沃則因面臨嚴重能源危機而叫停「挖礦」活動；泰國則建議買賣虛擬貨幣的利潤需繳納15%作資本利得稅。

交易平台CryptoCompare數據顯示，比特幣24小時內最多跌近9.42%，低見每枚42,419美元；以太幣亦跌13.9%，見3,299美元。「以太坊殺手」Solana（SOL）及幣安幣（BNB）亦分別瀉14.2%及10.91%。

人們漸漸將俗稱「數碼黃金」的比特幣與傳統黃金相提並論，有「鱷王」之稱的全球最大對沖基金橋水創始人達利奧（Ray Dalio）同意兩者類似，指比特幣的供應量屬有限。不過，他亦擔心政府禁止虛擬貨幣，以及擔心比特幣被勒索軟件攻擊及使用；他亦強調，對比特幣的立場不是「非黑即白」。

俄羅斯棋手卡斯帕羅夫（Garry Kasparov）更直指比特幣為「黃金」，稱數碼資產將是未來趨勢，若虛擬貨幣在10年內取代美元亦不會感到意外。他指，歐美等國印製數萬億美元的紙鈔導致通脹惡化，從而侵蝕資產基本價值，認為虛擬貨幣是對抗政府過度支出的良好工具。

達利奧在上述提到供應量有限，目前情況確實更糟糕。內地自去年5月全面禁止虛擬貨幣「挖礦」活動後，大批礦工紛紛遷離，當中有部分因哈薩克低廉的電力成本而進駐當地，令該國成為全球擁有比特幣第2大算力的國家。

然而，當地近日爆發大規模反政府示威，進入緊急狀態，要切斷全國網絡。據分析網站YCharts數據顯示，當地斷網後，比特幣全網算力直插13.49%。當地業界原先預期，在未來5年透過合法的「挖礦」活動可產生約15億美元（約117億港元）收入，若斷網持續，將對業界以至比特幣本身構成嚴重後果。

位於歐洲東南部巴爾幹半島的小國科索沃也是礦工移民目標，「挖礦」活動導致當地有高達40%的電力需要進口，惟現時因歐洲苦陷能源危機下，政府資金耗盡而不得不定期斷電，並禁止「挖礦」。

今年登上全球比特幣「挖礦」龍頭的美國亦有負面消息傳出，據報眾議院旗下一個委員會正籌備專家小組，調查虛擬貨幣的PoW（Proof-of-Work，工作量證明）所使用的能源情況及對環境的影響。PoW要求電腦進行一些耗時的複雜運算，完成後可獲得特定的比特幣作為獎勵，惟運算需要大量電腦，造成巨大耗能問題，引起政府關注。

隨着比特幣開採遇阻及認受性上升，高盛重申比特幣目標10萬美元，今年可能會取代部分黃金，作為儲備組合中一部分比重。