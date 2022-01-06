【產經評論】中美幣策過大招　匯率交鋒等着瞧

挨年近晚，變種病毒肆虐，殺各地政府一個措手不及，無論奉行「清零」或「與病毒共存」政策，皆因封城或檢測療養而面對缺工問題，影響生產，不少廠商索性提早收爐。中國方面，企業盈利不樂觀，疊加各行業的監管整頓，加上在外遭美國圍堵，經濟下行壓力可想而知；美國則因通脹瀕失控而即將啟動貨幣政策正常化，中美息差與經濟表現差距收窄下，兩強幣策將過大招，匯率波動擴大在所難免，企業得及早管理好相關風險，免傷上加傷！

聯儲局近日放鷹，或提早加息應對通脹。基本上，美國幣策趨緊的大方向已無懸念。回顧去年人民幣得以升值，除經濟相對穩定而美國復甦未穩外，美國奉行無限量寬及超低息令中美保持較大息差，均促使資金流入人民幣資產。

可今年情況有變。首先，內地經濟壓力遠較去年大，一則去年上半年經濟復甦令比較基數較高；二則「清零」政策影響產出及需求，再加上針對各行業的監管持續，房地產市道又處冰封狀態，百業難過，不少券商都看淡首季經濟表現。經濟底子轉弱，匯率走貶也是順理成章，反可藉此扶出口一把。

其次，當美國要收水，中美10年期國債息差將會收窄，資金流入趨勢一旦逆轉，人民幣受壓是可以預見。

此外，隨着全球其他地區產出逐步正常化，對內地出口訂單產生分流效應，加上資產價格風險外溢到內地等因素，都會對人民幣造成壓力。內地要接招，實際上不可能走回頭路再實施寬鬆貨幣政策，否則將迎來走資壓力，不利人民幣國際化進程。應對之法主要是針對流動性管理，藉推動數碼人民幣加強資金進出控制，並加大財政政策力度為經濟補底。

去年內地不再為人民幣匯率訂下目標，即不再掛鈎美元或以美元為核心的一籃子貨幣，將完全遵循市場經濟，由全球市場規律來決定。這是人民幣國際化的必經之路，也是對國家實力、信用與流通的一場考驗。

今年人民幣貶值可能性增，實際匯率波動幅度多大，其一看中美關係變化。今年11月美國中期選舉，到底拜登政府此前如何打「中國牌」勢成焦點。國際政經千頭萬緒，內地只有堅持深化改革開放，做好內循環，並加強地區經貿協作。畢竟2008年以來，美元信用已嚴重流失，中國崛起有力挑戰美元霸權，人民幣可為全球央行提供除美元以外另一可靠的貨幣選擇。隨着中美幣策由錯位回歸正軌，兩強貨幣對決，好戲在後頭！