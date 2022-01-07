東方日報B2：細價股災 華盛冧95% 慘淪仙股
2022年01月07日 00:24
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多隻細價股昨遭洗倉，令恒指一度倒跌，幸最後仍有力反彈至高位收市。中新社圖片
港股周四表現反覆如坐過山車，恒生指數早段重上23,000關即遇阻，一度倒跌197點，但至22,709點見支持；下午在科技股帶動下買盤積極，恒指最終「拗腰彈」以接近全日高位的23,072點收市，升165點或0.72%。惟另邊廂，卻出現細價股股災，其中華盛國際(01323)股價急瀉逾九成變「仙股」，並中途停牌。分析員估計，事件或因大戶股份持倉孖展到期，未及補倉而遭證券行斬倉，引發連鎖效應。事實上，港股積弱已一段時間，經濟景氣持續轉差，年關當前沽貨套現壓力大增，故料短期細價股或持續不穩，籲投資者不要貪平撈貨。
綜合市場消息，本次細價股暴跌，主要由一間台資證券行將客戶所持股份斬倉所致，估計涉及客戶孖展到期、股價跌而客戶未能補倉。由於該類細價股平日成交甚少，股價顯著下跌後引起恐慌，觸發其他證券行同類孖展亦遭斬倉。
跌幅最勁的是收入主要來自內地混凝土業務的華盛國際，該股周四(6日)早上10時18分公告停牌，其時距離開市後不足一小時，股價較周三收市價1.35元大挫95.03%至6.7仙收市，淪為「仙股」。此外，首都金融(08239)、先機企業(00176)及權威金融(00397)股價亦分別狂插89.4%、69.31%及45.61%，紛紛位列「仙班」，成交量按日激增。
上市兩年多的新加坡最大拆除服務供應商BENG SOON MACHINERY(01987)，股價周四亦急瀉93.71%，收報0.132元，成交高達1.32億元，巧合地其市值降至1.32億元。另周四該股成交股數達10.47億股，其發行股份為10億股，反映轉手率極高。該企晚上發公告，表示不知悉任何導致股價和成交量異常波動的原因，亦沒有任何根據《證券及期貨條例》須披露的內幕消息，強調營運維持正常。同樣暴跌的漢思能源(00554)亦稱不知股價波動的原因。
資深股票分析員藺常念稱，本次細價股災或帶動相似風氣，在未來的交易日或牽連其他估值低迷的細價股表現，當中以曾被視為涉及「微信女」唱高散貨的股份最高危，呼籲投資者不要沾手。
恒指重越23,000點關；國企指數8,000點關失而復得，曾跌至7,941點的近6年新低後，收市升53點或0.66%，報8,068點；科技指數更收升73點或1.37%，收報5,396點。港股通亦再錄得淨買入22.98億元，其中騰訊控股(00700)淨買入達12.71億元，市傳可能分拆新能源業務上市、股價周四瀉逾7%的華潤電力(00836)續遭「北水」淨賣出。
港股美國預託證券(ADR)周四早段個別發展，滙豐控股(00005)報50.37元，較香港收市價高1.37元；周四再斥約兩億元回購股份的騰訊報439.48元，較港高2.48元。按比例計，相當於恒指升151點。
艾德證券期貨聯席董事陳政深認為，大市周四只是偶然「死貓彈」，始終科技股在內多隻藍籌技術上都屬超跌，投資者入市博反彈不足為奇，惟恒指若未能收復20天及50天平均線，即約23,300點和23,900點等缺口，後市難言轉勢。
香港分析師協會會長鄧聲興表示，港股不明朗因素眾多，包括新一波疫情只是初起，投資者宜「睇定啲」，如要入市操作，適宜選擇防守類、有穩定派息的股份，如公用股、長和(00001)和領展房產基金(00823)等。