東方日報B2：細價股災　華盛冧95%　慘淪仙股

多隻細價股昨遭洗倉，令恒指一度倒跌，幸最後仍有力反彈至高位收市。中新社圖片

綜合市場消息，本次細價股暴跌，主要由一間台資證券行將客戶所持股份斬倉所致，估計涉及客戶孖展到期、股價跌而客戶未能補倉。由於該類細價股平日成交甚少，股價顯著下跌後引起恐慌，觸發其他證券行同類孖展亦遭斬倉。

資深股票分析員藺常念稱，本次細價股災或帶動相似風氣，在未來的交易日或牽連其他估值低迷的細價股表現，當中以曾被視為涉及「微信女」唱高散貨的股份最高危，呼籲投資者不要沾手。

艾德證券期貨聯席董事陳政深認為，大市周四只是偶然「死貓彈」，始終科技股在內多隻藍籌技術上都屬超跌，投資者入市博反彈不足為奇，惟恒指若未能收復20天及50天平均線，即約23,300點和23,900點等缺口，後市難言轉勢。