美股連跌3日　「股神指標」預示冧市將至？

美國股市周四(6日)反覆向下，3大指數均連跌3日。道指收報36,236點，跌170點或0.47%；標指收報4,696點，跌4點或0.1%；納指收報15,080點，跌19點或0.13%。

聯儲局加息預期升溫，令部分高估值的科技股出現沽壓。Tesla和Netflix均跌逾2%；蘋果公司、亞馬遜分別收跌約1.6%和0.6%。Facebook母企Meta則上漲約2.5%。

上周美國首次申領失業救濟人數增加7,000至20.7萬，跟市場預期降至19.7萬相反，但依然接近52周低位；截至前周止持續申領人數亦意外上升3.6萬至175.4萬。

另外，去年11月美國貿易逆差按月擴大19.47%至801.7億美元，高過市場預期，對華貿赤按月擴大2.92%至323.2億美元。

值得留意，面對美國可能加快「收水」，市場尤為注視美股估值是否高處不勝寒，「巴菲特指標」本周飆升至211%，反映美股估值可能已嚴重過高。

所謂「巴菲特指標」是將股市總市值除去國內生產總值(GDP)，比率少於50%代表股市被嚴重低估，高於100%就是時候減少風險，因此目前處於211%更意味股市過熱。愛用這個指標的股神巴菲特11年前直言，任何投資者在該指標貼近200%時入市猶如玩火。

不過，該指標有一定漏洞，包括如它把目前股價與數月前的GDP作比較，加上GDP不包括海外收入，惟美股市值則反映企業在國內外的業務價值。此外，政府和聯儲局因應疫情推行前所未有的經濟刺激，推高資產價格，可能導致指標被放大。

高盛則認為，歐股估值不及美股且長期落後，可能是更適合的避險選擇，並指歐美之間企業盈利的差距正在縮窄，更大的差別在於歐洲可能進一步增加財政支出，而美國則相反。

市傳巴菲特的投資旗艦巴郡正計劃再發行日圓債券，但未透露發債金額。以美國蓄勢加息而日本長期維持低利息，日圓兌每美元不斷貶值下，巴郡此時發行日圓債將十分有利。