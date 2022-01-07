致富：去年各地股市表現不一　展望今年投資方向

去年全球股市表現波動，可説是風高浪急。全年結算表現，歐美股市表現不俗，其中美國標指累計上升達26.89%；歐洲泛歐斯克600指數上升23.25%。內地在多項行業監管措施下，股市表現尚算平穩，其中，滬綜指數全年累升4.8%。惟獨香港股市受內地行業監管措施及內房股資金鏈緊拙的情況下，加上美國對中概股之限制，香港股市表現卻差強人意，恒生指數、恒生科指全年累計跌幅分別達13.81%及32.7%。

致富財富管理部總經理張德明表示，在2022年，通脹、利率及疫情仍然是熱門的話題，繼續影響全球股市。面對通脹上升的壓力，美國聯儲局即將加息，分析預期今年內利率將會上調3至4次；英國亦於去年12月開始調升利率。預期多國央行會加快「收水」，市場流動性將會減少，股市難免波動。變種病毒正席捲全球，各地相繼加強社區距離措施，影響經濟活動；加強關口管制，運輸物流受阻，推高物價，市場憂慮經濟出現滯脹。

張氏認為，在利率趨升及「收水」的情況下，經濟無可避免會受到打擊，股市調整亦是在所難免，尤以新經濟行業之版塊會受影響較大。不過，只要利率上升是在市場預期之內、變種病毒重症及死亡率不高，整體經濟仍有望增長。

有危自有機，張氏預期資金會流向傳統價值型的股票上，利率上升改善息差，有利金融股之表現；通脹之下，與食品及日常生活相關產品的行業則會受惠；在經濟復甦及多個國家加大基建支出的情況下，資源、能源等需求則會進一步上升。投資分散風險，張氏建議大家留意與環球能源及金融類別相關的基金；在中美兩國持續角力下，內地為穩經濟、穩就業，會繼續推出各種支持企業的方案，以及降準、降息等措施以刺激經濟。

香港經濟與外圍走勢息息相關，尤其是在聯繫匯率美元掛鈎制度下，美國退市及加息必會影響香港經濟，建議投資者需留意資金流向。不過，張氏表示，在中美持續緊張的關係下，中概股回歸有助刺激港股成交金額及投資氣氛，抵銷部分不利股市表現之因素。