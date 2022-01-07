道指跌170點　期金挫2%

●踏入亞洲時段，美匯指數報96.24；港匯見7.7998；離岸人民幣(CNH)報6.3928；美元兌日圓處115.86；歐元報1.1295，英鎊報1.3534。金價處1,790.95美元。布油報81.95美元，紐油處79.61美元。比特幣報4.31萬美元。道指期貨升60點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水160點。

●美股三大指數均連跌3日。道指收報36,236點，跌170點或0.47%；標指收報4,696點，跌4點或0.1%；納指收報15,080點，跌19點或0.13%。

●上周美國首次申領失業救濟人數增加7,000人，至20.7萬人，市場預期降至19.7萬人，但依然接近52周低位。

●去年11月美國貿易逆差按月擴大19.47%至801.7億美元，高過市場預期。

●港股ADR指數全日靠穩，按比例計算，收報23,244點，升172點或0.74%。

●即月恒生指數夜期收報23,207點，升215點，高水134點，成交23,127張。

●GameStop據報已經在內部成立了一個新部門，其將致力於開發NFT(Non-fungible Tokens，不可代替代幣)市場，並將建立加密貨幣合作夥伴關係。

●阿根廷央行周四(6日)宣布，將基準的LELIQ利率提高2厘，至40厘，為最近一年來首次加息。

●紐約2月期油收報每桶79.46美元，升1.61美元或2.07%；布蘭特3月期油收報每桶81.99美元，升1.19美元或1.47%。

●紐約2月期金收報每安士1,789.2美元，跌2%。

●美國聖路易斯聯儲銀行行長布拉德表示，聯儲局最早可能在今年3月加息，以更有效地應對通脹，之後加息步伐會視乎通脹表現而定，至於縮減資產負債表可能是聯儲局的下一步政策行動。

●英國富時100指數收報7,450點，跌66點或0.88%；法國CAC指數收報7,249點，跌126點或1.72%；德國DAX指數收報16,052點，跌219點或1.35%。

●美國去年11月工廠訂單按月上升1.6%，高於市場預期的1.5%，扣除運輸項目的工廠訂單增長0.8%；按年計，11月工廠訂單升12.9%。