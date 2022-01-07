溫灼培：美債息上揚利淡圓匯

市場以美國聯儲局有機會於3月加息為由，作為美國10年期國債孳息率近期上升的原因，現時美國10年債息已高企1.7厘之上。

有趣的是，美元利率期貨價格變化顯示，市場估計聯儲局於3月加息的機會率仍只有64%。近期美國長債息上升，不排除是因為去年底美國國會批准美國政府提升債務上限後，政府在長假後隨即大舉發債所致。當市場上債券供應增加，導致債價跌、債息升，與美國3月加息與否未必有直接關係。

由於在美國債息攀升的同時，美股亦創新高，料在此情況下聯儲局也不會急於出手壓抑美國債息，須提防美國債息還可有進一步上升的可能。日圓匯價對美日長債息間之變化最為敏感，美日債息差擴大，相信是導致近數天日圓曾跌至116兌每美元的主因。

日圓匯價雖跌，但仍無改長遠看好的大方向。眾所周知，《區域全面經濟夥伴關係協議》(RCEP) 已於1月1日生效，中國與日本均為成員國，到2月南韓亦將加入；中日韓一旦結合，被譽為是互補性最高的經濟組合，料日後可有助擴大3國經濟發展。

貨幣主要反映一國經濟，當日本經濟逐步轉強，日圓自然可看高一線，但短線而言，還須留意美國長債息會否進一步攀升，日圓有機會跌至118水平。

恒生銀行首席市場策略員 溫灼培