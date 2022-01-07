蘋果庫克去年總收入約7.7億元　M1晶片設計總監重返Intel

外媒報道，蘋果公司(Apple Inc.)將於3月4日舉行2022年網上股東大會。另據Apple向美國證券交易委員會提交的文件顯示，行政總裁庫克2021年度股票加薪金總收入急增至9,870萬美元(約7.69億港元)，較2020年度增加了5.6倍，主要來自股票獎勵。

據悉，庫克去年的基本工資為300萬美元，非股權薪酬為1,200萬美元，其他薪酬為140萬美元；另外最大部分收入來自8,230萬美元的股票獎勵。

在截至2020年9月的財年中，庫克獲得了超過約1,400萬美元的薪酬，其中包括300萬美元的基本工資，約1,070萬美元的非股權薪酬，以及100萬美元的其他薪酬，如航空旅行和安保。

●M1晶片設計總監回巢英特爾

此外，據悉，Apple的Mac系統架構總監Jeff Wilcox重返英特爾(Intel)幫助開發SoC。他加入Apple前已是Intel員工；於Apple期間主要協助開發晶片，過去8年是Apple桌面及筆記薄產品開發的主將，曾幫助Apple打造了M1、M1 Pro、M1 Max SOCs系統。