汽車會變色？寶馬旗下BMW iX引入電子墨水技術

電動車已成為全球汽車工業潮流，近日於美國舉行的2022年國際消費電子產品展覽(CES)，多家車企展示研發成果。其中寶馬(BMW)展示旗下BMW iX的汽車變色功能，即是只需要按一個鍵，就能令座駕外表變成另一種顏色。

據悉，這主要是應用先進塗裝技術，惟現階段此技術應用尚在研究中，而寶馬去年已公開表示，在2025年前，這類「未來科技」的投資額將超過300億歐元。

據介紹，BMW將E-Ink(電子墨水技術)引入到BMW iX Flow的車身之上，如同E-Ink螢幕般，車身表面會加入有電泳(electrophoretic)原理的物料，讓數以百萬計帶負極的白色膠料微膠囊，以及帶正極的黑色微膠囊，透過不同的放電控制，讓對應顏色的微膠囊顯現出來，藉此令車子「變色」。目前僅有黑、白色的變化，但技術上可引入更多顏色，以負責這個變色車身項目的Stella Clarke指，希望能給駕駛人自由地透過車身變色來表達自我，就如時裝或是社交平台上的狀態一樣。

此外，BMW還介紹4款全新主題模式(My Modes)、BMW懸浮式巨幕(BMW Theatre Screen)及BMW電動車聲浪模擬(BMW IconicSounds Electric)。