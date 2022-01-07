【高盛推介】阿里巴巴連彈兩日 股價創3周高
2022年01月07日 10:17
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴周四(6日)突破120港元水平，周五(7日)早段繼續上升，高見126.5元，再突破3周高位後升幅收窄。現報123.8元，升約2.3%，跑贏大市。
有券商指中國股票在去年大幅回調後將表現良好，股價將過渡至「希望」階段，並料監管方面將更加清晰及改善，對互聯網行業是好兆頭。該行「建議買入」在前所未有的監管整頓中受重創的互聯網公司，並認為內地科網股股價周四回調提供了一個切入點，以捕捉長期的行業前景。該行重申對內地科網股前景和2022年首選股的樂觀看法，當中阿里獲列該行內地電商領域中首選之一。
觀察個股輪證資金流向，可見認購證於本周三(5日)及本周四共錄得約420萬元資金流入。牛證於周四繼續獲資金流入，有約380萬元，並集中在貼價收回區域的產品。
淡倉方面，亦見周四獲資金轉向流入，認沽證錄得約60萬元資金流入。流入熊證的資金有約230萬元，並較集中在135元收回區域的遠熊。
投資者如看好，牛證方面可留意屬貼牛的阿里牛(66706)，與現價有約8元收回距離。認購證方面可留意屬換股比率50兌1的阿里購(19725)，屬敏感度高，即追蹤正股上落能力較強，適合即市部署。高槓桿選擇可留意年期約5個月的低面值阿里購(15636)。
阿里牛66706，收回價115元，行使價113元，換股比率100，槓桿比率11.3倍，相近收回價貼牛中槓桿最高。
阿里購19725，行使價148.98元，2022年5月26日到期，實際槓桿5.8倍，高敏感度50兌1證，適合即市部署。
阿里購15636，行使價152.1元，2022年5月23日到期，實際槓桿6.4倍，高槓桿、低面值。
阿里沽18636，行使價109.9元，2022年4月22日到期，實際槓桿4.2倍，行使價100至130元間、3個月期以產品中，槓桿最高。
阿里熊54057，收回價150元，行使價152元，換股比率500，槓桿比率4.1倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。
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