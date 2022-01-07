方舟創新ETF高位累瀉48%　女股神技窮？行家踩多腳...

受科技股急跌拖累，由「科技女股神」伍德(Cathie Wood)掌舵的的方舟創新(ARKK)ETF周四(6日)盤中觸及上市新低，並由去年2月的歷史高位累瀉逾48%。對於「女股神」陷入低潮，有行家落井下石，預計她的一眾愛股還會繼續尋底。

外媒報道，方舟創新ETF本周重挫9%，其持倉的43隻股票中，有36隻較52周高位下跌超過40%。其主要持股包括Tesla、Roku、Teladoc Health、Zoom等公司。

對於方舟創新近期表現，Short Hills Capital Partners投資總監兼管理合夥人Stephen Weiss認為，伍德的旗艦ETF尚未跌完，將持續受壓，原因通脹已來臨，聯儲局將會更加偏鷹，希望市場遠離風險資產。

另外，財經節目主持人Jim Cramer表元，方舟創新ETF的表現慘不忍睹，儘管它不是一個避險基金，也無法再承受打擊了，每隻持股都蒙上一層陰影。

據FactSet數據顯示，由於表現欠佳，本周有超過2.8億美元的資金流出方舟創新ETF。此外，方舟創新ETF在2021年下跌了24%。分析指，主要因為利率飆升，而高利率通常會打擊那些依靠低息借貸來投資創新的增長型股份。隨着聯儲局暗示加速縮表，美國10年期國債孳息率升至1.75%。