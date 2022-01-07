【高盛推介】比亞迪創兩個月低　看好宜留意貼價條款

高盛(亞洲)有限責任公司：比亞迪股份在本周三(5日)急挫約8.4%後，周四(6日)失守250港元收市。周五(7日)早段高見252.8元後倒跌，最低見243元，創兩個月低。現報244.2元，跌約1.9%。有券商指美國電動車公司宣布在新疆首開設展銷廳後導致電動車股回調，但比亞迪等基本面強勁，提供了良好的買入機會。

觀察個股輪證資金流向，可見近期資金持續部署好倉，本周一(3日)至本周四皆錄得資金流入，合共約2,400萬元，當中認購證佔約1,100萬元。周四流入牛證的資金有約310萬元，並較集中在225元收回區域的產品。

淡倉方面，周四部署熊證的資金主要沽出，並有部分轉倉至較近收回價的近熊。

比迪購27681，行使價278.3元，2022年2月21日到期，實際槓桿10.4倍，短期高槓桿、適合即市部署。

比迪購18804，行使價264.08元，2022年12月21日到期，實際槓桿3.1倍，長期貼價、換股比率500兌1產品中，槓桿最高。

比迪購20742，行使價280元，2022年4月29日到期，實際槓桿6.0倍，中期、低街貨。

比迪牛55291，收回價230元，行使價226元，換股比率500，槓桿比率13.5倍，相近收回價近牛中槓桿最高。

比迪牛54061，收回價210元，行使價206元，換股比率500，槓桿比率6.3倍，相近收回價遠牛中街貨較低。

比迪沽28952，行使價202.68元，2022年3月14日到期，實際槓桿6.9倍，高槓桿、低街貨。

比迪熊66723，收回價280元，行使價284元，換股比率500，槓桿比率5.9倍，相近收回價貼熊中槓桿最高。

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