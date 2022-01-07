紐油於80美元關反覆 比特幣跌3%
2022年01月07日 16:11
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美匯指數報96.2；港匯見7.8011；離岸人民幣(CNH)報6.3813；美元兌日圓報115.92；歐元企1.1302，英鎊處1.3532。金價穩升，報1,788美元。布油升上82.33美元，紐油於80美元反覆。比特幣跌3%至4.1萬美元水平。道指期貨升27點。
●市後關注點
18:00 歐元區12月消費物價指數（CPI）
18:00 歐元區11月零售銷售
21:30 美國12月新增非農就業職位
21:30 美國12月失業率
●恒生指數全日收報23,493點，升420點或1.82%。國企指數收報8,231點，升162點或2.01%；科技指數收報5,503點，升107點或1.99%。主板成交約1,472.66億港元。https://bit.ly/3JL0eWS
-阿里巴巴再度調整組織架構，新設三大中心。
-瑞銀下調阿里巴巴目標價至161元。
-保監局宣布接管泰加保險業務，以維持市場穩定。
●滬綜指收跌6點，飛機製造股跌2.4%；今年首周淨買入逾62億人民幣。https://bit.ly/3G6c0cf
●中國去年12月外儲增至3.25萬億美元，好過預期。
●大摩：美國科技股拋售潮或已接近尾聲。
●日財長：匯市穩定很重要，密切關注日圓貶值影響。
●軟銀擬發行5,500億日圓債券，日本史上最巨。
●方舟創新ETF高位累瀉48%，女股神技窮？行家踩多腳...
●蘋果庫克去年總收入約7.7億元，M1晶片設計總監重返Intel。
●再炒過！GameStop傳進軍加密市場，股價狂飆32%。
●虛擬貨幣：
-去年虛擬貨幣罪案涉1,092億元創新高，大增近8成。
-比特幣跌至4萬美元水平，大好友揚言快將見底。
●特朗普社交媒體應用程式Truth Social下月21日推出。
●賽諾菲斥405億元夥人工智能公司合作研發新藥。
●二手樓價指數按周升0.89%。