【產經直播】港股連彈兩日 走勢好轉？
2022年01月07日 16:12
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港股連彈第二日，恒指周五(7日)高開246點，下午升勢擴大，收市升420點，報23,493點。恒指走勢趨明朗？要睇實咩位先至確認見底？
內房「三道紅綫」要求傳獲放寬，內房股抽升，華潤置地(01109)飆升7%，中海外(00688)更扯高9%，包辦升幅最大首兩位藍籌。有報道指出，目前銀行已告知一些大型優質房企，若對陷債務危機企業項目以承債式收購，相關併購貸款不再計入「三道紅綫」相關指標。現時追入大隻內房股較隱陣？
高盛建議買入監管整頓中受重創互聯網公司，隔晚中概股勁彈，帶動港股一批龍頭科技股做好，其中京東集團(09618)升近半成，而阿里巴巴(09988)更彈逾6%。不過阿里卻遭大行瑞銀削目標價，由175港元降至161元，原因是看淡電商整個行業前景。到底科技股見底未？
美國10年期債息突破1.7厘水平，高見1.7511厘，為去年4月以來最高。受惠債息上升利好淨息差，銀行股繼續發力，渣打銀行(02888)升半成過外，重上50元水平，滙控(00005)及恒生銀行(00011)都升1至2%。銀行股上升空間仲有幾大？揀邊間動力最強？
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