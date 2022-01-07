歐元區上月CPI升至5%　創1991年來新高

通脹壓力正傳導至歐洲，歐元區12月消費者物價指數(CPI)按年升5%，超市場預期，亦創自1991年來新高。由於歐元區通脹壓力飆升，歐元匯價最新報1.1317，升近2%。

歐元區通脹升溫推升歐央行通脹壓力，拉脫維亞央行行長、歐洲央行管理委員會成員Martins Kazaks周三（1月5日）表示，歐洲央行已準備好在需要時提高利率并削減刺激措施。他表示，如果中期通脹前景攀升，該央行可能將在2023年年初加息。

事實上，歐元區11月的通脹率已升至4.9%，歐洲央行上月表示，預計今年的通脹率將為3.2%，接着在2023年回落至1.8%。

Forexlive分析師Justin Low表示，歐元區12月CPI年率再創歷史新高，再次表明歐元區的價格壓力尚未完全緩解，歐洲央行決策者仍然低估了形勢。鑑於核心通脹也保持在2%以上，歐洲央行在新年伊始將繼續承受更大壓力

有意見認為，歐洲央行一直低估物價壓力，並因此受到部分決策者的抨擊。歐盟統計局周五公布的數據顯示，能源價格較上年同期上漲26%，仍是主要推動因素，但食品、服務和進口商品價格的漲幅也遠高於歐洲央行2%的總體通脹目標。供應鏈瓶頸限制了消費品的供應，迫使家庭存錢一年。這些通脹驅動因素大多是暫時的，因此價格壓力最終應該會緩解。