藍籌屋苑相繼發市　黃埔花園兩房730萬易手

藍籌屋苑今年相繼發市，紅磡黃埔花園錄首宗買賣，屋苑兩房單位以730萬元售出，呎價約18,766元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原柳志明表示，堅尼地城嘉輝花園B座中層1室，實用面積約281方呎，一房間隔，望山景，以12,500元租出，呎租約44元，業主於1986年5月以23.9萬元買入。

●利嘉閣黃祥湧稱，堅尼地城域多利道60號低層B室，實用面積約466方呎，兩房間隔，以971.8萬元沽出，呎價約20,854元，原業主於2017年5月以約729萬元購入，持貨約4年帳面獲利約242.8萬元，物業升值約33%。

●中原盧文頌透露，西區維壹低層C室，實用面積約662方呎，套兩房間隔，享海景，以1,800萬元易手，呎價約27,190元，原業主於2010年5月以1,332萬元買入，持貨11年多帳面獲利468萬元，單位升值約35%。

●利嘉閣馮銳興稱，跑馬地樂翠台A座極高層4室，實用面積約1,147方呎，套三房連工人套房間隔，以3,328萬元成交，呎價約29,015元，原業主於2016年6月以約2,400萬元購入，持貨逾5年帳面獲利約928萬元，物業升值約39%。

●世紀21北山梁淑儀指，北角豐林閣1座高層A室，實用面積約1,065方呎，三房間隔，望山景，獲區外換樓客以約1,800萬元承接，呎價約16,901元，原業主於2010年10月以1,300萬元購入上址投資，持貨逾11年帳面獲利約500萬元，期內升值約38%。

●世紀21北山嚴智贇表示，北角城市花園10座中層F室，實用面積約626方呎，兩房間隔，享煙花海景，獲區外換樓客以約1,380萬元承接，呎價約22,045元，原業主於2005年8月以500萬元購入上址投資，持貨16年多帳面獲利880萬元，期內升值近1.8倍。

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九龍區

●中原袁顯岸稱，紅磡黃埔花園錄今年首宗買賣，屋苑2期8座中層E室，實用面積約389方呎，兩房間隔，望內園景，成交價730萬元，呎價約18,766元，原業主於2018年5月以670萬元買入，持貨滿3年，帳面獲利約60萬元離場。

●中原馮健平指，荔枝角美孚新邨2期百老匯街33號中層B室，實用面積約622方呎，兩房間隔，望街景，去年12月開價870萬元，現以838萬元成交，呎價約13,473元，新買家為同區換樓客，原業主於2017年11月以748萬元買入，持貨4年多帳面獲利90萬元。

●香港置業黃銘傑表示，長沙灣宇晴軒錄3宗買賣，包括3座低層H室，實用面積約467方呎，兩房間隔，望內園景，以870萬元放售約個半月後，經議價後減價30萬元，以840萬元成交，呎價約17,987元，新買家為首置客。

●香港置業許鷹傑稱，西南九龍浪澄灣8座中層D室，實用面積約550方呎，兩房間隔，以約2.2萬元放租約1個月後，獲同區客洽詢，雙方議價後減價500元，以2.15萬元租出，呎租約39.1元，新租客為夫婦。

●香港置業曾家輝指，奧運站一號銀海5座高層中層C室，實用面積約665方呎，套三房間隔，南海景，以約3.5萬元放租，吸引同區客洽詢，雙方經議價後減價3,000元，以3.2萬元租出，呎租約48.1元。

●美聯黃家樂透露，鑽石山居屋龍蟠苑G座中高層2室，實用面積約554方呎，三房間隔，原先於自由市場放盤叫價870萬元，放盤約1個半月，議價10萬元並以860萬元售出，減幅約1.1%，呎價約15,523元。

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新界區

●利嘉閣鄧達榮表示，將軍澳新都城3期3座中層C室，實用面積約406方呎，兩房間隔，望園景，日前以738萬元易手，呎價約18,177元，原業主於2017年7月以約590萬元購入，持貨約5年帳面獲利約148萬元，物業升值約25%。

●中原柯勇指，將軍澳中心11座中低層E室，實用面積約384方呎，兩房間隔，望內園景，最新以781.5萬元易手，呎價約20,352元，上址原業主於2009年8月以239萬元買入，持貨逾12年帳面獲利542.5萬元。

●世紀21奇豐廖振雄稱，西貢澳貝村單號屋上複式單位，套三房間隔，望山景，原叫價1,380萬元，終以1,250萬元沽售，原業主於2008年3月購入上址，當時作價580萬元，持貨近14年至帳面獲利670萬元，期內升值約1.2倍。

●中原陳沛堯表示，清水灣曉嵐閣2座頂層連天台特色戶，實用面積約1,391方呎，套三房間隔，擁天台及一個車位，最新以1,850萬沽出，呎價約13,300元，新買家為外區客，睇樓數天即決定購入自用。

●中原陳鴻霆透露，馬鞍山海典灣3座中層G室，實用面積約491方呎，兩房間隔，開價約810萬元，議價後以788萬元易手，呎價約16,049元，原業主於2014年以465萬元購入單位，持貨7年帳面獲利約323萬元，單位升值約69.5%。

●中原黎宗文稱，大圍居屋景田苑E座中層1室，實用面積約483方呎，兩房間隔，已補價自由市場價589萬元易手，呎價約12,195元，原業主則於2008年以167萬元購入單位，持貨14年帳面獲利約422萬元，單位升值約2.5倍。

●中原侯惠良表示，沙田第一城1月暫錄約4宗成交，屋苑21座中層H室，實用面積約327方呎，兩房間隔，議價後以533萬元易手，呎價約16,300元，原業主則於2008年以176萬元購入，持貨14年帳面獲利約357萬元，期內升值約2倍。

●世紀21奇豐周淑萍指，火炭駿景園6座高層A室，實用面積約1,041方呎，套三房連工人套房間隔，望園景，原先叫價1,500萬元，放盤8個月，終以1,480萬元成交，呎價約14,217元，原業主於2012年9月購入上址，當時作價958萬元，持貨9年多帳面獲利522萬元，單位期內升值約54%。

●中原方翰達指，大埔嵐山剛錄1月首宗買賣，屋苑5座中層C室，實用面積約847方呎，套三房間隔，開價約928萬元，議價後以870萬元沽出，呎價約10,272元，原業主則於2014年7月以655萬元購入，持貨約8年帳面獲利約215萬元，期內升值約32.8%。

●中原呂學維透露，粉嶺碧湖花園剛錄1月首宗買賣，屋苑1座中層D室，實用面積約441方呎，兩房間隔，議價後以553萬元獲承接，呎價約12,540元。

●中原王勤學表示，元朗原築1月暫錄得兩宗成交，包括2座中層G室，實用面積約511方呎，兩房間隔，減價4萬元，以666萬元沽出，呎價約13,033元，新買家為上車客，原業主於2016年11月以500萬元買入，持貨5年多帳面獲利166萬元，單位升值約33%。

●中原劉耀琛指，天水圍嘉湖山莊1月暫錄5宗買賣，較上月同期7宗略減，嘉湖山莊景湖居2座中層D室，實用面積約547方呎，三房間隔，減價17萬元，以598萬元沽出，呎價約10,932元，新買家為外區上車客。

●祥益林偉光稱，屯門翠林花園B座中層6室，實用面積約429方呎，兩房間隔，新買家為區內首置客，因家人居於同區，方便照應，以516萬元購入上址，呎價約12,028元。

●祥益林英傑透，屯門居屋兆麟苑I座低層6室，實用面積約401方呎，兩房間隔，新買家為區內客，表示熟悉該區環境，而且屋苑鄰近家人，方便應照，遂便決定於已補價自由市場以429萬元購入，呎價約10,698元。

●中原葉津榮稱，屯門瓏門6座低層H室，實用面積約463方呎，兩房間隔，叫價860萬元，議價後以853.8萬元成交，呎價約18,441元，新買家屬同屋苑租客，原業主則於2014年1月以464.1萬元一手買入，持貨8年帳面獲利389.7萬元，期內升值約84%。

●世紀21集團林國輝表示，荃灣萬景峯1座高層C室，實用面積約827方呎，套四房間隔，以1,760萬元沽出，呎價約21,282元，原業主於2018年3月以1,468萬元購入，持貨3年多帳面獲利292萬元，期內升值約20%。

●中原陳偉業表示，東涌區上月錄得約107宗租賃成交，但租金輕微回落約2至3%，區內藍天海岸1座低層G室，實用面積約399方呎，一房間隔，月租叫價1.3萬元，減價500元或約4%，以1.25萬元租出，呎租約31元。

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