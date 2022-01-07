新一波疫情來襲　部分買家入市態度轉審慎

本地新一波疫情持續發酵，部分買家入市態度轉為審慎，阻礙新盤市場成交量。綜合一手銷售資訊網資料及市場消息，周五(7日)新盤市場錄得約9宗成交，涉及的項目以新界及九龍區為主。另有洋房項目上載樓書，提供2座逾5,000方呎洋房。

●禮著上載樓書 設兩座5,183方呎洋房

由同創集團發展的九龍塘已屆現樓洋房禮著，周五(7日)上載樓書。項目由2座洋房組成，分別樓高3層，實用面積同為5,183方呎。

其中，1號洋房地下為客飯廳，外連994方呎花園、189方呎庭院及私人游泳池，1樓及2樓共設有五間睡房及一間書房，另有1,413方呎天台。屋內除了樓梯外，亦設有升降機。至於早前曾開放予傳媒參觀的2號洋房，連裝修及家具，設有三個睡房及一個多用途套房，連999方呎花園、1,402天台及184方呎庭院。發展商早前曾表示，斥資約3,000萬元打造上述的2號連裝修現樓洋房示範屋。據樓書顯示，每座洋房各設1個車位。

●石硤尾緹山花園特色戶6,460萬元沽

●沙田瓏珀山三房招標2,464萬售出

●藍田站KOKO HILLS三房2,146萬沽

會德豐地產旗下鄰近藍田港鐵站的KOKO HILLS，以2,146.2萬元沽出第2座18樓B室，單位實用面積899方呎，屬三房間隔，呎價約23,873元。

●白石角朗濤三房2,080萬元沽

●馬鞍山泓碧三房售1,395.9萬

●屯門恆大‧珺瓏灣一房678萬沽

●何文田皓畋沽出最後一伙

●將軍澳海茵莊園兩房891萬元

●何文田128 WATERLOO周二推1伙出售

同時，項目修改價單，將5樓D室的定價上調3%。該單位實用面積527方呎，售價由1,660.4萬元加價至1,710.1萬元，最新呎價為32,450元。

●大圍站上蓋柏傲莊III累計錄137宗取消交易