新一波疫情來襲 部分買家入市態度轉審慎
2022年01月07日 21:23
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本地新一波疫情持續發酵，部分買家入市態度轉為審慎，阻礙新盤市場成交量。綜合一手銷售資訊網資料及市場消息，周五(7日)新盤市場錄得約9宗成交，涉及的項目以新界及九龍區為主。另有洋房項目上載樓書，提供2座逾5,000方呎洋房。
●禮著上載樓書 設兩座5,183方呎洋房
由同創集團發展的九龍塘已屆現樓洋房禮著，周五(7日)上載樓書。項目由2座洋房組成，分別樓高3層，實用面積同為5,183方呎。
其中，1號洋房地下為客飯廳，外連994方呎花園、189方呎庭院及私人游泳池，1樓及2樓共設有五間睡房及一間書房，另有1,413方呎天台。屋內除了樓梯外，亦設有升降機。至於早前曾開放予傳媒參觀的2號洋房，連裝修及家具，設有三個睡房及一個多用途套房，連999方呎花園、1,402天台及184方呎庭院。發展商早前曾表示，斥資約3,000萬元打造上述的2號連裝修現樓洋房示範屋。據樓書顯示，每座洋房各設1個車位。
●石硤尾緹山花園特色戶6,460萬元沽
市場續錄大額成交，嘉里建設(00683)旗下石硤尾緹山，周五(7日)透過招標售出第1座地下B室，實用面積1,656方呎，屬三房間隔，設222方呎花園，連1個車位以6,460萬元成交，呎價約39,010元。
●沙田瓏珀山三房招標2,464萬售出
新鴻基地產(00016)旗下沙田瓏珀山，周五(7日)透過招標形式售出Queen Tower 1的19樓C室，單位實用面積1,218方呎，採三房間隔，另設一個書房，而廚房內設有連廁工作間，成交價為2,464萬元，呎價約20230元。
●藍田站KOKO HILLS三房2,146萬沽
會德豐地產旗下鄰近藍田港鐵站的KOKO HILLS，以2,146.2萬元沽出第2座18樓B室，單位實用面積899方呎，屬三房間隔，呎價約23,873元。
●白石角朗濤三房2,080萬元沽
臨海新盤餘貨交投加快，由鷹君(00041)發展的大埔白石角朗濤，周五(7日)透過招標售出第5座12樓C室，實用面積1,131方呎，屬三房間隔，以2,080.9萬元成交，呎價約18,399元。資料顯示，該盤本月至今已沽出5伙。
●馬鞍山泓碧三房售1,395.9萬
碧桂園(02007)等合作發展的馬鞍山泓碧，周四(6日)沽出第3座1樓C室，實用面積876方呎，屬三房間隔，連47方呎平台，以1,395.9萬元成交，呎價約15,935元。
●屯門恆大‧珺瓏灣一房678萬沽
中國恒大(03333)旗下公司發展的屯門恆大‧珺瓏灣被多間地產代理入稟高院追討佣金；而項目錄得今年以來第2宗成交，項目2期的3座1樓A室，實用面積325方呎，採一房間隔，以492.3萬元成交，呎價約15,148元。
●何文田皓畋沽出最後一伙
嘉里建設(00683)旗下何文田新盤皓畋，周五(7日)透過招標沽出全盤最後一伙，該單位為第3座6樓G室，實用面積907方呎，屬三房戶，成交價為2,801.2萬元，呎價約30,884元。資料顯示，該單位原本分別於2018年5月6日及2018年5月11日，簽定臨時買賣合約及買賣合約，透過價單形式以2,383.07萬元沽出，惟買家於2019年6月4日終止買賣合約，而現時就再度售出。該盤並提供1,429伙，由2016年4月起開售，至今已經悉數沽清。
●將軍澳海茵莊園兩房891萬元
九龍建業(00034)旗下將軍澳海茵莊園，周五(7日)以891.2萬元沽出第2座17樓D9室，單位實用面積402方呎，採兩房間隔，附連儲物室，呎價約22,169元。資料顯示，該盤以開放式戶及一房戶為主打，兩房單位僅佔全盤1,556伙的8%。
●何文田128 WATERLOO周二推1伙出售
萊蒙國際(03688)及俊和合作發展的何文田128 WATERLOO上載最新銷售安排，將於周二(11日)以先到先得形式發售7樓D室，該單位實用面積527方呎，屬兩房間隔，另設有儲物室。價單顯示，該單位定價為1,761.5萬元。
同時，項目修改價單，將5樓D室的定價上調3%。該單位實用面積527方呎，售價由1,660.4萬元加價至1,710.1萬元，最新呎價為32,450元。
●大圍站上蓋柏傲莊III累計錄137宗取消交易
新世界發展(00017)旗下沙田大圍站上蓋柏傲莊III，周五(7日)再新增2宗取消交易個案，累計已有137宗同類事件，佔項目累售單位總數約845伙逾16%。其中，最新個案包括1A座26樓B室，屬四房間隔，於去年6月以2,454.6萬元沽出，按單位實用面積998方呎計，呎價約24,595元，惟上述成交最新已列明為終止買賣合約。