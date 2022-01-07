壹傳媒臨時清盤人正調查台灣業務狀況
2022年01月07日 21:25
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壹傳媒(00282)公布，臨時清盤人現正繼續採取措施，以明確及審視集團最近的事務，其中包括調查集團但不限於經營台灣業務公司的財務狀況及其事務情況，並正在與當地管理層確定上述公司的營運情況。
壹傳媒股份繼續停牌，直至另行通知。公司表示，上述發展並不一定代表股份能復牌，股東及潛在投資者要審慎行事。
該企又稱，由於截至2021年3月31日止的全年度業績尚未公布，故刊發截至2021年9月30日止的半年度業績，以及寄發截至2021年9月30日止中期報告亦已延遲。臨時清盤人迄今正在查明集團的現況，並明確公司上述兩份業績、寄發年報和中期報告的日期並不切實際。
此外，壹傳媒表示，於2021年9月15日，保安局局長向其全資子公司蘋果日報印刷有限公司發出凍結通知，指除了在局長授權的情況下，蘋果日報印刷有限公司不得處置位於將軍澳地段第39號J部的土地及建築物。
壹傳媒於去年底被高院下令即時清盤，而香港的臨時清盤人為譚競正會計師事務所，其負責人譚競正及文景城繼續是共同及個別臨時清盤人。壹傳媒現時在聯交所發布的公告「下款」署名正是譚競正和文景城，因公司已列明董事會沒有董事成員，股東如對清盤令之影響有任何疑問，應徵詢適當之專業意見。
去年底亦有消息指出，壹傳媒的臨時清盤人已聯繫《蘋果日報》台灣子公司，詢問有關其資產的訊息。同時有指《台蘋》正在進行買賣洽商，且買家超過一組以上，其中以AVENGERS Limited最為積極。《台蘋》稱，AVENGERS Limited沒有任何中資背景及資金，股東因曾居台灣多年、具有傳媒經驗，對《台蘋》有濃厚興趣。若完成買賣案，除保留《台蘋》原有中立立場、採訪方針外，更將積極深化娛樂及飲食方面新聞。《台蘋》表示，香港清盤人希望盡快完成買賣，順利為壹傳媒清盤。