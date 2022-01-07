NFT規模追上傳統藝術品　GameStop沾手勢掀炒風

美國視像遊戲零售商GameStop(美股：GME)再掀炒風！外媒引述消息人士報道，該企擬進軍NFT(Non-Fungible Token，非同質化代幣)及虛擬貨幣市場，內部已成立專責部門，並與業界尋求建立虛擬貨幣合作夥伴關係。

受消息刺激，GameStop美股盤初漲升近20.7%。

據報，新成立的部門已經僱用20多名員工，並正建立一個網上中心，供用戶交易虛擬視像遊戲商品的NFT，包括遊戲角色及武器。另外，GME亦正與部分遊戲發行商接洽，將其NFT納入新中心；並將與兩間區塊鏈技術公司簽定協議，能共享並使用相關NFT技術及區塊鏈開發遊戲。

事實上，NFT市場成為2021年的區塊鏈熱話。研究機構Chainalysis數據顯示，由去年初至12月15日為止，共有409億美元(約3,190.2億港元)湧入NFT市場；若加入非以太坊區塊鏈的數碼收藏品，NFT的銷售額將會更高。然而，此規模已着不多追上傳統藝術品市場，據Art Basel及UBS Global Art Market估計，去年全球傳統藝品的規模為501億美元(約3,907.8億港元)。

隨着虛擬貨幣暢旺，連帶其犯罪數字亦一同上漲。研究機構Chainalysis數據顯示，非法活動僅佔虛擬資產交易總價值的0.15%，犯罪所涉及金額高達140億美元(約1,092億港元)，按年上升79%，創歷史新高。截至今年初，非法的虛擬貨幣錢包已持有價值超過100億美元的資產，其中多數與竊盜有關。

該機構表示，隨着更多涉及非法交易的錢包被發現，非法活動佔虛擬資產交易總價值仍可能上升。

隨着聯儲局轉「鷹」，虛擬貨幣「一哥」比特幣（Bitcoin）連日下跌，交易平台CryptoCompare數據顯示，比特幣今日(7日)曾跌穿4.1萬美元關，低見每枚40,993美元。不過，比特幣大好友、Galaxy Digital創始人Michael Novogratz揚言將「很快見底」，認為機構會視現價位為有吸引力的買入水平，料「3.8萬至4萬美元應該是底部」。