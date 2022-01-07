美股反覆偏軟　莫德納升近3%

美股反覆偏軟，道指跌44點，至36,192點；標指跌5點，至4,690點；納指跌24點，至15,055點。港股外圍方面，恒指夜期現報23,585點，升118點，高水92點。

【22:30】上月美國失業率回落至疫情後新低，惟美股周五(7日)個別發展，道指跌95點，至36,141點；標指升40點，至4,706點；聯儲局加快「收水」步伐消息已拖累以科技股為主的納指連跌3個交易日，納指周五早段漲83點，至15,163點。港股外圍方面，恒指夜期現報23,593點，升126點，高水100點。

最新數據顯示，美國上月非農就業職位增加19.9萬個，遠遜市場預期的44.7萬個。同月失業率回落續0.3個百分點，至3.9%，勝預期。有「鱷王」之稱的全球最大對沖基金橋水創辦人達利奧(Ray Dalio)指聯儲局今年加息十分合理，料加息對經濟影響輕微，但對某些泡沫過多的科企打擊較大。

摩根士丹利則認為，科技股拋售潮將達尾聲。大摩比較過去5次因美息上升引發的科技股調整，發現高估值科技股的跌幅中位數約18%，而目前已跌15%。該行預計，標指及納指未來兩周還會出現適度的下跌，惟科技股的拋售潮相信已接近尾聲。然而，若孳息率上升壓力繼續，科技股可能還有更大的下跌空間。

美國官員炒股醜聞再次受到市場關注，據新修訂的財務數據顯示，聯儲局副主席克拉里達於去年2月24日，估出價值100至500萬美元iShares MSCI USA Min Vol Factor交易所買賣基金(ETF)，再於3日後購入相似價值的一批基金，惟聯儲局隨即在他重新購買後翌日，即28日宣布推出多項救市政策，時機巧合惹人懷疑，克拉里達任期將於本月結束，總統拜登已提名聯儲局理事布雷納德(Lael Brainard)接任。

企業消息方面，美國藥廠莫德納行政總裁Stephane Bancel表示，現時疫苗的保護力將隨著時間減弱，故民眾有需要打第四劑加強針，公司正研發對抗新變種病毒Omicron的疫苗，惟不可能在未來兩個月內面世，該企股價曾升2.72%。