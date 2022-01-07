【產經評論】疫變加劇經貿戰　最怕激化地緣戰

新年伊始，本應喜氣洋洋，豈料變種病毒肆虐，擴散速度甚快，「與病毒共存」的歐美確診病例基本失控。至於奉行「清零」的中國，正遇上春運人流高峰，防疫不無挑戰。病毒不斷變種且持久不退，已重創國際經貿往來，底子更強的經濟體都要捱打。更令人懊惱的是，國際供應鏈陷長期失序，必然衝擊物資供應，通脹急升正將經濟推向大蕭條邊緣。倘有大國立心不良，圖通過對外戰爭轉移經濟危機視線，則這場疫情將引領全球經貿戰轉化成地緣戰！

近幾年，中美就成為全球經貿戰核心，即使白宮易主，至今無助緩和關係。雖然美企如常在中國做生意，美國亦繼續購買中國貨，但各式各樣針對中國資金和企業的制裁行動不絕於耳，美國要推動中美經濟脫之心路人皆見。

既然全球第一大經濟體奉行反全球化的分裂主義，大大減低全球協作應對疫情的效益，也許就是這場疫情苦不見盡頭的主因。病毒不斷變種，疫苗研發滯後，疫情反覆，無限輪迴，非但令各地政府的刺激經濟措施效應大打折扣，亦不斷在消耗投資與消費信心。展望今年的轉捩點，在於美國貨幣政策在通脹壓力下提早結束寬鬆，進入加息周期，代表用印鈔托市的伎倆已行不通。

屆時，各國經濟底子強弱將表露無遺。銀紙供應減，惟物價續升，各國必要更積極在國際上爭奪資源和物資供給，可以預見經貿戰只會愈打愈激！要當「不倒翁」，先決條件是能做「不求人」，自給自足也能生存下去，這得靠力經營好本身的市場，並盡量減低對外部的依賴，將外部風險傳導降至最低。

擁有完備產業鏈的中國，本已具優勢，惟未敢自滿，近年決心率先收緊貨幣政策去槓桿，並手針對內部經濟各關鍵環節進行大整改，提升競爭力，全面強化自給自足率，包括糧食、大宗商品、關鍵零部件等。可惜美中不足的，乃作為國家與美國大打金融戰重要棋子的香港，在一個無能的港府管理下屢出大事，防疫失策令兩地通關無期，確實是大罪人！

無可否認，戰爭不是解決經濟問題的手段，但對美國而言，這些年就是憑坐擁美元霸權，看人家打仗且經濟變差，美國軍工界就賺得盆滿缽滿，且印印腳等資金避險投向美元懷抱，安逸令競爭力每況愈下。如今中國崛起，足以挑戰美國霸主地位，到底美國如何盤算中美關係，是真正落實光明磊落與中國經濟競合，抑或圖以挑起熱戰，推動全球資源大洗牌，且拭目以待。