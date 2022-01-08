東方日報B1：港經濟「疫」濕滯　樓價未跌完　零售難復原

隨着Omicron變種病毒正式殺入香港社區，評級機構及大行均警告，由於港府再次收緊多項防疫措施，中港兩地恢復通關的計劃亦被打亂，恐拖累今年香港經濟增長速度放緩至3%以下。事實上，全球經濟前景皆受變種疫慌威脅，打亂資金流，再有大行唱淡香港樓價，並下調地產股評級。

評級機構惠譽表示，港府突然收緊旅遊及社交距離限制等一系列「清零」措施，凸顯出新一波疫情或為本地經濟和信用評級帶來新的隱憂，該機構對今年經濟實現增長3%的預測或有下行風險。

惠譽原本預計香港與內地可於月內開展免隔離通關，但由於港府已明確表示推遲有關計劃，勢對跨境旅遊及商業，以及本港零售業造成短期影響。不過，零售業在勞動力市場復甦中一直滯後，因行業過去十分依賴內地遊客消費，預期本港仍然會在上半年審慎地重啟通關。而國際旅客入境收緊將進一步增加香港作為跨國企業地區總部的障礙，惟預計未來內地企業會增加來港，能抵銷跨國企業轉移在港業務造成的經濟損失。

該機構又稱，香港政府雖仍具足夠的財政儲備來應付與疫情相關的額外支出，但自2020年疫情爆發以來，這部分財政的緩衝力已顯著下降，倘港府續堅持「清零」，未來一至兩年的增長前景及財政面臨的風險恐加劇，惟本港「AA-」主權評級的下行壓力仍有限，除非疫情侵蝕長遠經濟競爭力，例如令其國際金融及商業中心地位被削弱。

券商瑞銀則指，縱使香港在應對疫情和經濟活動正常化方面較過去一年有改善，但本港生產力仍未發揮所有潛力，預計今、明兩年本地生產總值(GDP)將分別增長4.1%及3.5%。該行亦視Omicron為今年經濟最大風險，若疫情進一步爆發，GDP預測增幅將下降0.8個百分點，至僅3.3%。

另一大行摩根士丹利更直接出手，將香港GDP增速預期下調0.05個百分點至2.5%，主要也是憂慮香港延遲重啟通關，以及農曆新年期間的消費市道受疫情拖累；儘管市場研究機構IHS Markit維持其GDP增長3.2%的預測不變，但預期服務業等依賴「面對面」互動的企業將再受打擊。而過去每次爆發疫情，採購經理指數(PMI)都會顯示出香港商業活動立即出現萎縮，相信市場將關注即將發布的最新數據，「疫情陰霾仍然籠罩近期經濟前景」。

對於樓市展望，瑞銀預料今年住宅樓價將下跌5%，主要是移民潮導致人口持續外流、美國今年或重啟加息，以及新屋供應將增加51%，又指注意到香港農地轉換加速，以及政府改善協調以增加新樓落成量。

該行又指，內地專業人士對香港住宅物業的看法較香港人更正面，主因是負擔能力更高，有利地產行業，惟內地對資本外流控制嚴格，加上經濟增長放緩，故對有關因素近期的貢獻持審慎態度。