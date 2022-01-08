美股道指收市微跌　標指納指連挫4日

上月美國失業率回落至疫情後新低，惟市場憂慮聯儲局提前加息以緩和經濟增長，美國股市周五(7日)下挫，標指和納指已經連跌4日。

道指收報36,231點，跌4點或0.01%；標指收報4,677點，跌19點或0.41%；納指收報14,935點，跌144點或0.96%。總結全周，道指、標指、納指分別累跌0.29%、1.87%、4.53%。

美國債息繼續上揚，令高估值的科技股有所受壓。10年期美國國債孳息率周五報1.77厘，升3.8個點子。Facebook母企Meta收跌0.2%；亞馬遜跌0.43%；Netflix則下挫2.21%。

最新數據顯示，美國上月非農就業職位增加19.9萬個，遠遜市場預期的44.7萬個。同月失業率回落續0.3個百分點，至3.9%，勝預期。有「鱷王」之稱的全球最大對沖基金橋水創辦人達利奧(Ray Dalio)指聯儲局今年加息十分合理，料加息對經濟影響輕微，但對某些泡沫過多的科企打擊較大。

摩根士丹利則認為，科技股拋售潮將達尾聲。大摩比較過去5次因美息上升引發的科技股調整，發現高估值科技股的跌幅中位數約18%，而目前已跌15%。該行預計，標指及納指未來兩周還會出現適度的下跌，惟科技股的拋售潮相信已接近尾聲。然而，若孳息率上升壓力繼續，科技股可能還有更大的下跌空間。

企業消息方面，美國藥廠莫德納行政總裁Stephane Bancel表示，現時疫苗的保護力將隨著時間減弱，故民眾有需要打第四劑加強針，公司正研發對抗新變種病毒Omicron的疫苗，惟不可能在未來兩個月內面世，該企股價收跌1.02%，報213.86美元。