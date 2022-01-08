1周10大驚奇︰美國加息縮表殺到　科技股凶兆乍現

聯儲局本周公布的會議紀錄，當局表示可以提前加息，而且加息速度可以更快，並認為縮減資產負債表的速度可以超過之前一輪縮表周期。眾所周知，美國股市過去兩年的榮景全靠印錢支撐，隨着貨幣政策環境轉趨正常，股市正面臨嚴峻考驗...

【1、美國鷹派抬頭 加息縮表「雙煞」、科技股血洗】

美國聖路易斯聯儲銀行行長布拉德表示，當局最早可能在今年3月加息，以更有效地應對通脹，之後加息步伐會視乎通脹表現而定，至於縮減資產負債表可能是聯儲局的下一步政策行動。

縮減資產負債表或稱「縮表」，是一種比加息更為激進的貨幣緊縮手段。聯儲局會透過向市場出售其持有的資產(債券)，或在持有債券到期後不再續期，以此來減少貨幣基礎，達到「收水」目的。據高盛估計，聯儲局可能在今年第下旬起宣布開始縮表。

事實上，市場在聯儲局收水前已出現熊市訊號。研究機構Sundial Capital Research統計發現，納斯達克指成分股中，大約每10家公司就有4家公司的市值從52周的高點腰斬50%甚至更多，而絕大多數指數成分股都陷入了熊市。

給科技股大跌火上澆油的還有對沖基金在以10年最大速度拋售，高盛的數據顯示，在截至本周二的4個交易日中，拋售的對沖基金數額達到了十多年來的最高水平。自去年12月開始，對沖基金猛烈地拋售高成長、高估值的股票倉位，尤其是晶片股和軟件股。

分析指出，市場對加息的預期提前，導致美債孳息率躍升，上調的利率預期直接損害了高估值的科技股。

【2、美加息在即 亞太企業發債撲水】

美國聯儲局頻放「鷹」，年內加息大概已成定局，意味借貸的利息成本趨升。亞太地區不少企業都把握加息前的時間發債集資，以鎖定債務。除了發行美元債之外，消息指日本企業軟銀擬發行次級債，規模創日圓債務新高。

加息預期下，固定收益基金經理面臨艱難開年，美國10年期孳息率升至1.7厘以上，為4月以來最高。外媒引述數據顯示，今年1月1日至5日期間，亞太地區發行人共發行了210億美元美元債券，創下近幾年同期的最大規模。

內地監管機構遏制地產商過度舉債的努力，去年引發了高息債券的創紀錄違約，而且將會在今年繼續影響亞洲的發行和回報。報道引述新加坡銀行固定收益研究主管Todd Schubert表示，考慮到對市場持續波動的預期，投資者正在尋求轉離中國市場以更加多元化，又指加息是市場早有預期，加息幅度和速度可能比市場預期的快一點。

印度信實工業本周宣布發行40億美元債券，乃印度有史以來最大宗的外幣債務發行。另除澳洲國民銀行本周為發行美元債務定價外，本周香港機場管理局亦已成功為其40億美元的高級票據發行定價，乃自2003年以來香港發行人所發行規模最大的美元債券，這些都有助推升亞洲地區的債券發行規模。

【3、聯儲「鷹氣」盡現 高盛：歐股是良好避風港】

美國聯儲局「鷹氣」盡現引發股市調整，高盛策略師認為歐洲股市是良好的避風港。該行表示，鑑於利率敏感型股票在指數中所佔的份額較大，加息應有利於歐洲股市。與美股不同，歐洲市場的估值與過去相比似乎並沒有特別高。

高盛的策略師指出，儘管自全球金融危機以來，歐洲股市的表現一直遜於美國股市，但現在「天平正略微偏向歐洲」。一個重要因素是財政政策，歐洲的支出將進一步擴大，而美國的財政支持預計將削減。

該行補充，去年歐洲股市的每股收益預期強於美國市場，並推薦歐洲銀行和能源類股，並將醫療保健列為低估值穩健增長板塊的首選。

無獨有偶，花旗策略師周三表示，歐洲股市可能會在聯儲局首次加息時波動，但最終會恢復。花旗表示，較高的收益率可能利好英國股票和歐洲金融類股。

【4、美經濟有難 拜登支持度創新低】

外媒報道，美國總統拜登的不支持率在去年12月創新高，支持率更創新低，意味愈來愈多選民對其政府在經濟和防疫方面表示不滿。

民調結果顯示，56%選民不認同拜登正在做的工作，創其上任以來的新高。在去年9月初，拜登的不支持率為54%，去年4月則為49%。支持率方面，上月為44%，低於去年9月的46%和去年4月的51%，創上任以來新低。

調查並顯示，對經濟感到挫折是拜登人氣下滑的主要原因，幾乎所有受訪群體都將其列為首要問題。不管是男性或女性、各個年齡層、拉丁裔或白人選民，以及受過或未受過大學教育的受訪者，都將經濟列為首要之務。對非裔選民而言，種族主義是首要問題，經濟排名第二。

【5、中國若受Omicron侵襲 GDP增長恐跌至1.5%】

美股因為加息恐慌而調整之際，中國亦因情陷入嚴峻考驗。高盛經濟學家Helen Hu、閃輝及魏琪的研究報告預測，若中國因新冠Omicron變種病毒肆虐而再度實行全國性封鎖，今年名義GDP增速可能比早前預測再急降3.3個百分點至1.5%。

由於現時內地廣泛傳播的仍是Delta病毒，而非Omicron，因此，若傳播速度更快的Omicron進入中國，可能再度實行全國性封鎖措施。高盛認為，中國為「清零」付出明顯的經濟代價，隨時間推移，代價還在增加；但若轉向「與病毒共存」，代價或更高，因中國人口數目龐大且國產疫苗對Omicron病毒的效力較低。該行料，中國「清零政策」將至少持續至年底。

高盛報告指，內地今年經濟面臨需求萎縮、供應衝擊及預期減弱的三重打擊。同時，內地下半年將召開「二十大」；為避免新冠疫情對冬奧、「兩會」及「二十大」等重要活動，料維持邊境限制措施，包括對海外旅客的隔離要求。

【6、法巴：料今年中國經濟增長放緩至5.3% 人行將兩次降準】

中國經濟增長開始放緩，法國巴黎銀行中國經濟學家榮靜表示，去年第三季國內生產總值(GDP)增長減至4.9%，在內需持續萎縮的情況下，預計第四季GDP增長將僅有3.6%，2021年全年則按年增長7.9%；今年的預測則為5.3%。

榮靜指出，中國內需處於收縮邊緣，導致消費力疲弱，房地產行業大幅下滑亦對整體經濟構成影響，令當局的財政政策在重振經濟方面扮演重要角色，料今年政府將加大基建投資額度，並持續推行貨幣寬鬆政策。

「清零」防疫政策繼續影響內地的零售銷售，她相信，中國有機會在今年下半年後，重新審視防疫政策，能有助抵銷經濟下行風險。

該行預期，人民銀行將於今年下調中期借貸便利(MLF)及存款準備金率(RRR) 各兩次，其中MLF將於1月或2月下調10點子，並於4月或5月下調5點子；另外將於今年第一季下調 RRR 0.5厘，並於下半年再度下調，以維持流動性。

【7、內地官媒預告今年人民幣貶值】

中國人民銀行主管媒體《金融時報》發表評論文章稱，2022年人民幣匯率將面臨「四差變化」帶來的貶值壓力，特別提醒企業特別是進口企業、借用外債企業要樹立風險中性理念，有效對沖匯率風險，謹防匯率貶值帶來損失。

文章稱2022年將迎來四差變化：一是本外幣利差縮小，二是經濟增長差變化，三是對外貿易差縮小，四是風險預期差逆轉。

文章指出，近期美國聯邦基金利率期貨市場價格顯示聯儲局3月加息0.25厘的概率接近60%，且目前聯準局加息4次的概率已約40%。但全球金融市場定價和風險偏好並未完全反映聯儲局加息預期，一旦聯準會超預期大幅升息，勢必將推升美債收益率，縮小境內外利差，跨境資本可能從包括內地在內的新興市場流出，推動包括人民幣在內的新興市場貨幣貶值。

另外，一旦全球金融市場因聯準會升息或估值回調出現波動，投資者預期轉向，可能增大外部不確定性，部分風險還可能通過新興經濟體資本流動等渠道外溢至我國，也可能增加人民幣匯率走勢的不確定性。

【8、大行「合咒」 料港樓價今年冧一成】

本港經濟前景面臨考驗，加上內地經濟放緩及美國今年重啟加息周期，券商齊齊睇淡本港今年樓市「無運行」，預計樓價最多冧一成。至於向來以處於資產淨值幾成折讓「聞名」的本地地產股亦缺乏上升催化劑，上半年仍將跑輸大市，惟收租股可以看高一線。

該行預計，本港移民潮未來會持續，扭轉多年房屋供不應求的局面；而美國量化寬鬆政策預計兩個月後結束，其後或會開始加息，抵押貸款利率於今年底升至最多2.3%。雖然是低息，惟也只會稍稍加重供樓負擔，問題是加息所帶來的心理壓力，且扣除通脹的實際利率將減少處於負值水平，跟跑輸樓價且創新低的租金回報率一起降低「買磚頭」的需求。再者，該行料今年新屋供應將增加約9%至3.12萬伙，定價或與二手樓相若。即使未來樓價呈上升趨勢，港府或會推出更多調節樓市措施。

另一券商美銀證券表示，本港經濟展望疲弱，加上利率上升，預計樓價跌5至10%，下行壓力側重於下半年。一手市場熾熱氣氛不再，料新樓銷量最多只能持平，甚至跌一成，主要亦是考慮到內地經濟增速減慢及美國加息。

【9、騰訊「股王」光環褪色 怕淪為下一隻中移】

騰訊雖正進行一項交易，以減持有「東南亞小騰訊」之稱的科網企業Sea，料套現逾32億美元(約250億港元)。騰訊聲稱，此舉旨在釋放部分投資價值，並提供資源以支持其他投資及社會責任項目。不過，市場卻擔憂該企會進一步出售其投資組合。

iFast Global Markets副總裁溫鋼城認為，上述消息除了不利於有機會被騰訊拋售的公司外，對騰訊自身而言也是絕非好事。他解釋指，過去該企一直依靠併購行動壯大自身，並透過創投(Venture Capital)方式低價入股初創，賺取投資回報；同時，獲投資的企業亦可借助騰訊的資源發展，從而達致雙贏局面。若騰訊真的要逐漸退出科技行業投資，恐會損害其增長動力；更甚者，其業務增速恐放緩至與一些公用股相若。

【10、大摩：中國不再是世界經濟引擎 「清零」成絆腳石？】

摩根士丹利全球策略師Ruchir Sharma於外媒撰文指出，今年有10大經濟趨勢需要留意，當中包括內地於去年僅佔全球GDP增長的四分之一，低於新冠疫情前的佔比達三分之一，加上中國因少子化、債務增加及監管政策，他判斷內地不再是世界經濟增長的引擎，加上自力更生的內循環貿易戰略，與其他經濟體形同脫鈎。

另外，他亦提出其他危機，包括全球高通脹、各國政府高債務及資產泡沫破裂等問題。他強調，全球債務已持續4年走高，疫情大流行期間的增長更是迅速，包括美國和中國在內的25個國家債務總額超過GDP的300%，而1990年代中期則為零，而各國中央銀行大印銀紙令金融市場膨脹，並加深債務陷阱。