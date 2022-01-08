致富智庫：「蕾神」道出家庭主婦的悲歌　學儲私己錢有計...

藝人生活一向予人多姿多采的感覺，而他們的感情生活更深受大眾所高度關注。有台灣歌王、被譽為音樂才子的王力宏於去年底突然傳出離婚，前妻李靚蕾更發表5,000字長文控訴男方多年來的各種惡行，再觸發分身家鬧劇，搞到一地花生，踏入新一年事件仍在發酵，但由此帶出現代女性為了家庭而放棄職業生涯，當上「無酬」家庭主婦的血淚史。

經過連日發炮，被冠以「蕾神」的李靚蕾指：「當上家庭主婦只是角色分配，不應該是理所當然要永遠沒有經濟能力或積蓄」。事實上，家庭主婦因為沒有工作，若然不幸失去經濟支柱便會頓失所依。為防患未然然，主婦們應引以為鑑學習如何掌握全家的資產分配，學會管錢，為自己及孩子作最好打算。

【1、家用儲作私己】

不少人會將儲「私己錢」跟「打斧頭」扯上關係。「蕾神」在文中提到，很多家庭主婦戶口都沒有自己的積蓄或收入，平時使用丈夫賺來的錢而感到不好意思，但她強調，所有「薪酬」都是所有家庭主婦透過自己努力應得的，不是被贈予或施捨。因此，跟丈夫拿錢毋須感到卑微。

有「私己錢」可以讓女性更有安全感，面對生活上一些意料之外的事情，如生病、家人失業等，就能夠發揮作用。而且女性愈來愈長壽，香港女性平均可達88歲，比男性更長命，確實有必要準備更多金錢作退休積蓄和自用。在撇除食用、水電煤等必要家庭開支後，應該未雨綢繆，每月儲起10%至20%的家庭收入作自己的備用錢。

除了丈夫的家用外，子女們的家用亦可以是另一個「收入」來源。雖然現今世代很多年輕人的賺錢能力不及上一代，尤其是不少是獨生子女，要肩負整個家庭開支，再供養父母並不容易。若然，他們仍然肯「畀少少家用」，作為母親大可為子女儲起，待子女結婚、置業時就可以拿出來應急。

據早年的一項調查，有30%受訪香港家庭主婦指有儲「私己錢」習慣，月均金額約3,500元。而今時今日通貨膨脹加劇，妳又可以儲起多少呢？

【2、投資累積財富】

自「蕾神」身上看到，即使是已婚也好，作為現代女性，財政獨立是十分重要。既然家庭主婦沒有主動收入，就更要掌握滾存財富的竅門，利用已有的資本投資。

女性相對重視穩健的投資理財回報率，所以在退休前應規劃定期、定額的投資方式，並審視每月的現金流收入，如股票股息、租金收入等。其中可採用「333策略」去作資產配置，將投資理財的資金分做3份，先由最穩健的儲蓄開始，然後根據不同風險類別再作安排，例如保險及投資，股票方面可揀選派息穩定的類別，一邊收息，一邊享受股票升幅。

富達國際一份女性投資研究顯示，愈來愈多的女性正參與投資活動，女性的投資回報率更比男性更高出0.4%。研究分析指出，主要受惠於女性不會頻繁地進行交易操作，女性投資者買入和賣出的交易次數只有男性投資者的一半；而且，在各項投資品類中，男性偏向投資股票、黃金等貴金屬等，女性則在保險、銀行理財等穩健投資方面明顯高於男性。

研究又發現，儘管疫情對女性在財政壓力和工作保障上造成較大壓力，但她們在更加努力地通過投資獲得收益。數據顯示，67%女性正在將額外的儲蓄投資於退休帳戶和股市應急基金之外，比例較2018年升44%。

另外，作為家長亦可考慮為子女購買保險及策劃教育基金，這樣可以為家庭開支作好預算。嬰幼兒和小朋友容易染病，為子女購買醫療保險提供全面的保障，能夠為孩子健康護航；而設立教育基金就可作為子女日後升學的工具。

【3、在家自我增值】

「股神」巴菲特認為，最好的投資就是「自己」！誠然，財富增值只是其中一項投資，健康、知識，以及個人的提升同樣重要，這些亦是在創造財富之前必須具備的條件。

健康是最重要的投資，人沒有了健康甚麼都做不了，我們可以從運動、健康的飲食開始。疫情期間許多人轉向利用影片開始在家自我運動、鍛煉身體。既然主婦們大多時間留在家中，別只煲劇、做家務來消磨時間，閒時應起來動一動，切勿忽視自己的健康。

隨着科技發展迅速及疫情爆發，網上課程興起，提升個人競爭力又多了一個途徑。線上學習平台有各式課程，語文、料理、收納等等，保持自己在市場上的競爭力之餘，或者可以發展為新的事業，開闢一條新「財路」。另外，閱讀也是自我增值的好方法，透過書本可提高眼界和世界觀。

此外，媽媽們亦不妨多帶孩子外出，與朋友們聚會，多與社會接觸，積累人脈，維持與社會的聯繫。

【4、記帳檢視消費】

日本主婦除了料理、收納了得外，理財方面也有一套，不少家庭主婦及上班族女性使用的Kakeibo「家計簿」儲蓄方法，每月據說可節省多達35%開支。

Kakeibo是由日本一位女記者羽仁元子在1904年發明，是一個簡單的財務日記衡量每月收支，從而達至儲蓄。實行Kakeibo只需一支筆、一本筆記簿，並問問自己4個問題，就可以開始理財大計。

這4個問題分別是：(1)現時有多少錢？(2)你想儲多少金錢？(3)你每個月會花費多少金錢？(分為必須開支、文娛開支、選擇性開支及額外開支4大類別)；以及(4)1個月後回顧一次，看看有沒有甚麼地方使費過多，如何改善？

記帳的目的是可以掌握資金流向，知道自己花錢習慣，藉此衝量自己每月至少要多少生活費，從而修正過度消費。

【5、不買日防使凸】

最後，大家也可以參考日本主婦界流行的慳錢方式──「不買日」。顧名思義，就是在那一天不買任何東西、不消費。

奉行「不買日」的主婦，1星期只會採購2次食材，輪到「不買日」的時候，則利用雪櫃中剩下的食材，準備全日的膳食。若然當天要出門，也不帶任何金錢，以免自己一時衝動「破戒」。1個月中可以將10天以上的日子設定為「不買日」，這種方式可以讓你獲得成就感，使慳錢變成更有規律。

那麼，購買日則宜定在可以儲積分日子。部分超市或便利店在某些日子中提供額外積分，又或在購物日光顧，送贈額外家居用品，有助幫補家計兼慳錢。

大家亦應好好善用「斷捨離」整理雜物大法，減少購買之餘，亦要定時檢視執拾家中雜物，避免愈積愈多，減少重複購買和浪費。

以上的建議要視乎每個家庭的實際情況去應用，而不用全部照單全收，但講到尾，家庭主婦有多個錢傍身始終多個保障吧！