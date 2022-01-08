美國男詐騙疫情救助金　All in炒股買樓賺過億全遭沒收

疫情肆虐下，美國政府推出救濟基金，希望能幫助民眾度過難關，但奧勒岡州一名51歲男子Andrew Lloyd，利用人虛假文件詐領了上百萬美元的疫情救助金，之後他再把這些錢拿去炒股、買樓，這讓他把詐騙所得的340萬美元(2,652萬港元)的救濟金，增長到超過1,800萬美元(約1.4億港元)。最終，他除了要入獄服刑，更被勒令支付罰款，以及沒收不法所得的股票及房產。

外媒報道指，Lloyd從2020年4月開始，利用美國政府的多項疫情救助計劃領取救濟金，他甚至在親屬、商業夥伴不知情的狀況下，利用他們身分並製作虛假文件。除了領救濟金，還有進行貸款申請，透過種種方式，他總共拿到了超過340萬美元的疫情救濟金。

他在拿到錢後，隨即斥資逾180萬美元，買入15,740股特斯拉股票，若以他拿到錢的時間來估算，勞埃德的特斯拉成本價約在114美元左右，以此推算，這些股票價值已經增長到超過1,660萬美元。此外，他還用剩餘資金在加州和奧勒岡州買了超過25項房產。

東窗事發後，他被指控銀行欺詐、洗錢和身分盜竊等罪名，並已在2021年6月對所有指控認罪；後來被判處4年的聯邦監獄監禁，以及5年的監督釋放。

報道指出，政府已從沒收了Lloyd超過1,800萬美元的證券和現金及房地產，還勒令他支付超過400萬美元的罰款。