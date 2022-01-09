葉尚志：政策風險釋放　騰訊目標看580元

港股繼續盤底磨底的狀態，美聯儲有提前加息機會，細價股集體暴跌，都是對市場氣氛帶來進一步打擊的消息原因。不過，筆者對於港股已跌抵重要底部位置的看法維持不變，對後市可以保持積極正面態度。

事實上，港匯的弱勢已見逐步有所回穩，港股通在假期後復市繼續錄得淨流入，如果恒指能夠進一步升穿23,500點關口的話，將可確認底部已出現，恒指將有望朝着首站目標25,000點來進發的趨勢。

第一上海首席策略師葉尚志