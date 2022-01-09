葉尚志：政策風險釋放 騰訊目標看580元
2022年01月09日 06:30
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港股繼續盤底磨底的狀態，美聯儲有提前加息機會，細價股集體暴跌，都是對市場氣氛帶來進一步打擊的消息原因。不過，筆者對於港股已跌抵重要底部位置的看法維持不變，對後市可以保持積極正面態度。
事實上，港匯的弱勢已見逐步有所回穩，港股通在假期後復市繼續錄得淨流入，如果恒指能夠進一步升穿23,500點關口的話，將可確認底部已出現，恒指將有望朝着首站目標25,000點來進發的趨勢。
騰訊控股(00700)近期仍在延續回整整理的行情，互聯網龍頭股出現集體下挫，也對其構成負面拖累，但以配置的角度來看，騰訊依然是首選，建議可以繼續關注趁低逐步吸納的機會。在去年，受到反壟斷調查、大數據監控以及信息安全等政策的出台，一眾互聯網龍頭股都被打下去，股價都被腰斬了。然而，相信政策面的大風險已釋放落地了，目前更多的是在政策指導底下所進行的整改，估計互聯網龍頭股仍將處於整理整固的發展趨勢，但安全邊際已逐步的提升浮現。另外，騰訊近期先後減持了京東集團(09618)和東南亞電商巨頭SEA，有利公司釋放價值是正面利好因素。建議可繼續於450港元以下買入，目標看580元，止蝕於380元。
第一上海首席策略師葉尚志