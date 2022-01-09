郭家耀：商湯急升後料整固期較長　宜觀望

商湯科技由中文大學多媒體實驗室的湯曉鷗帶領團隊於2014年創立，是一間專注於計算機視覺技術、賦能百業的人工智能軟件公司。目前，其人工智能軟件業務範圍包括內地及日本、新加坡等多個國家。招股書顯示，2018年至2020年，集團營收分別為18.5億元、30.3億元及34.5億元人民幣(下同)。2021年上半年，營收為16.5億元，按年增長91.8%。期內股東應佔虧損為37.02億元。雖然集團仍未實現盈利，惟近年毛利快速增長，2018至2020年的複合年均增長率為52.4%；毛利率從2018年56.5%增至2020年70.6%，2021年上半年更達73%。集團收入及毛利處高增長階段，反映出AI業務具高成長性。

集團在智慧商業、智慧城市、智慧生活及智能汽車四大領域分別搭建了標準化軟件平台，實現AI模型的快速部署及商業化。其軟件平台賦能了超過4.5億部手機及200多款手機應用程序，其中有5款每月活躍用戶超5億的手機應用程序。截至2021年6月底，客戶數量已超過2,400家，其中包括超過250家《財富》500強企業及其他上市公司。根據沙利文的報告，按2020年收入計，集團是亞洲最大的人工智能軟件公司，亦是中國最大的計算機視覺軟件提供商，市場份額達11%。

隨着社會不斷進步，數碼化轉型已成為全球趨勢，當中人工智能更是技術關鍵。人工智能軟件將成為人工智能技術市場中增長最快及規模最大的板塊，預計於2025年將佔全球人工智能技術市場的約55.1%。根據沙利文的報告，預計全球人工智能軟件市場規模由2020年的305億美元增長至2025年的1,218億美元，複合年增長率為31.9%。

港股市場上沒有AI概念的個股，投資者或對AI行業頗為陌生。商湯成功上市後，相信會令不少投資者重新審視這個行業的投資價值。不過，要注意這個行業前期投入很大，研發費用佔營收比例亦很高，要實現盈利不是短時間的事。在加息周期環境下，市場對未有盈利公司的估值將較以往為低，股價經過一輪急升後，預料將有較長的整固期，目前宜保持觀望。

安里資產管理董事總經理郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份)